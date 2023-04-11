إندريك: من ينتقدون فينيسيوس حمقى.. ولا أفوت أي مباراة لـ ريال مدريد

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 12:41

كتب : FilGoal

إندريك - بالميراس

أشاد إندريك لاعب بالميراس والذي ينضم إلى ريال مدريد في صيف 2024، بزميله المستقبلي فينيسيوس جونيور.

وساهم إندريك في تحقيق بالميراس للقب كامبيوناتو باوليستا، وهي بطولة تقام مطلع الموسم في البرازيل بين أندية ولاية ساوباولو.

وقال إندريك ساخرًا بعد المباراة: "فزت بثلاث بطولات من أصل 3 شاركت فيها خلال مسيرتي الاحترافية، أعتقد أنني صرت جاهزًا الآن للعب أساسيًا في فريق الشباب".

وأضاف عبر محطة TNT البرازيلية: "أحمد الرب وأشعر بالسعادة بعد أن سجلت في نهائي كامبيوناتو باوليستا".

وتحدث عن فريقه المستقبلي: "لا أفوّت أي مباراة لـ ريال مدريد، أشاهدها جميعًا وأرى فينيسيوس يدمر المنافسين، لقد صنع الفارق مجددًا أام فياريال، لكننا خسرنا للأسف".

وأكمل: "من الرائع مشاهدة فينيسيوس يلعب، إنه سعيد دائمًا ويلعب بابتسامة على وجهه حتى يقومون باستفزازه، لكن كلما ضربوه أكثر، كلما ظهر بشكل أفضل".

وتابع: "من ينتقدون فينيسيوس حمقى، لأنه سيلعب هكذا أكثر فأكثر".

وأشار: "أراقب ما يفعله بنزيمة في منطقة الجزاء خلال المباراة، من الرائع أنني سألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الذين كنت ألعب بهم في فيفا".

وأتم: "أعتقد أن ريال مدريد سيفوز بدوري أبطال أوروبا وفينيسيوس سيكون أفضل لاعب في العالم".

وسجّل إندريك هدف بالميراس الوحيد في إياب النهائي أمام أجوا سانتا، كما كان قد سجّل هدفًا في مباراة الذهاب التي انتصر فيها فريقه برباعية.

إندريك (16 عامًا) وقّع مع ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو قبل عدة أشهر.

ويُكمل إندريك 18 عامًا في يوليو 2024، وبالتالي سيكون جاهزًا وقتها للتحوّل إلى ريال مدريد.

وسجل إندريك 5 أهداف وصنع هدفين في 21 مباراة خاضها مع الفريق الأول لـ بالميراس.

ويسير إندريك على خطى فينيسيوس جونيور ورودريجو ثنائي ريال مدريد الذي وقّع مع الميرنجي أيضًا في السادسة عشر من عمره.

ريال مدريد فينيسيوس إندريك
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