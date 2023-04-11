رئيس نابولي: من الصعب مشاركة أوسيمين أمام ميلان

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 12:10

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

أوضح أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي أن نجمه فيكتور أوسيمين لن يشارك في المباراة المرتقبة ضد ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هداف نابولي يعاني من إصابة في الفخذ عاد بها من واجبه الدولي مع منتخب نيجيريا خلال التوقف الدولي، وأبعدته عن مباراتي ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي

ونقلت صحيفة لو روببليكا تصريحات رئيس نابولي التي قال فيها: "لسوء الحظ فيكتور ليس في وضع يسمح له باللعب أمام ميلان يوم الأربعاء".

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وأضاف دي لورينتيس "نأمل عودته في مباراة الإياب يوم 18 أبريل".

وتدرب أوسيمين بمفرده صباح الأحد أملا في اللحاق بمباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ونشر أوسيمين صورة له في أرض الملعب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "ألله أكبر".

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير إيطالية عديدة أن اللاعب لن يلحق بالمباراة.

وكان لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي قد أوضح قبل أيام أن مهاجمه النيجيري قد يلحق بمباراة ميلان.

وقال سباليتي في تصريحات للصحفيين: "فيكتور لا يمتلك أي فرصة للعب أمام ليتشي، لكن هناك احتمالات قوية لمشاركته ضد ميلان".

وأضاف "يتعين علينا الانتظار أولا لمراقبة حالته خلال الأيام المقبلة، قبل مباراة الأربعاء المقبل في سان سيرو".

ويلتقي ميلان ونابولي يومي 12 و18 أبريل الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النيجيري ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا.

وانفجر أوسيمين منذ بداية عام 2023 إذ سجل 15 هدفا في مختلف المسابقات.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة بفارق 16 نقطة عن لاتسيو الثاني قبل 9 جولات على النهاية.

ويحتاج نابولي للفوز بـ4 مباريات من أجل التتويج بالدوري هذا الموسم.

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