الصباح التركية: تريزيجيه يبدأ تدريبات خفيفة هذا الأسبوع

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 11:37

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - طرابزون

اقتربت عودة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور من الملاعب في الجزء الأخير من الموسم.

وغاب تريزيجيه عن الملاعب لمدة 5 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن طرابزون تلقى أنباءً جيدة بشأن إصابة تريزيجيه.

ومن المنتظر أن يعود تريزيجيه للتدرب بشكل خفيف هذا الأسبوع، تمهيدًا لعودته للملاعب.

وأصيب تريزيجيه خلال مباراة عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي في الدوري التركي.

وكانت مدة الغياب المبدئية تبلغ 3 أسابيع، لكنها وصلت إلى 5 أسابيع حتى اللحظة.

وغاب تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في الدوري التركي برصيد 44 نقطة، إذ خسر آخر مباراتين في المسابقة.

وودع طرابزون سبور منافسات الدوري الأوروبي من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت فرينشفاروش المجري، وموناكو الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي.

كما ودع منافسات كأس تركيا يوم الثلاثاء الماضي بخسارته في ربع النهائي أمام أنقرة جوتشو.

طرابزون تريزيجيه الدوري التركي
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