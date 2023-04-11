ضربة مدوية لـ برشلونة.. أس: اجتماع "مُرضِ" بين تشيلسي ووكيل جافي لضمه مجانا

يعمل نادي تشيلسي الإنجليزي على ضم جافي لاعب برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

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وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن تشيلسي يود استغلال عدم امتلاك جافي لعقدٍ احترافي مع برشلونة ليضمه مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن العملية بدأت بالفعل عندما اجتمع ممثلو تشيلسي مع إيفان دي لا بينيا وكيل جافي في مدريد قبل 3 أسابيع.

ووصفت الصحيفة الإسبانية الاجتماع بـ "المُرضي" للطرفين، إذ اتفقا على مواصلة الحديث.

ويسعى تشيلسي لإقناع جافي بالانخراط في مشروعه المستقبلي وأنه سيكون نجمًا للفريق.

ومن المنتظر أن يحدث اجتماع آخر في الفترة المقبلة لمحاولة التعمق في تفاصيل أكثر بشأن الصفقة المحتملة، ومن أجل الحصول على التزام الطرفين.

ويشعر جافي -وفقًا للتقرير- بالانزعاج لطريقة إدارة برشلونة مسألة تجديد عقده، ولا يشعر أن النادي وضعه كأولوية.

ويجهّز تشيلسي من جانبه راتبًا ضخمًا لـ جافي، بخلاف مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها حال انضمامه مجانًا.

وقد يكون لويس إنريكي عاملًا مهمًا في إتمام الصفقة حال توصله لاتفاق مع تشيلسي لتدريبه بدايةً من الموسم المقبل.

واجتمع لويس إنريكي رفقة وكيله، إيفان دي لا بينيا أيضًا، بـ تود بولي مالك تشيلسي مؤخرًا، للتفاوض بشأن تولي المهمة.

وعيّن تشيلسي أسطورته ولاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم خلفًا لـ جراهام بوتر.

ويعيش برشلونة مأزقًا في قضية جافي، إذ سيتمكّن اللاعب من الرحيل مجانًا إن لم ينجح برشلونة في تخفيض سقف رواتبه بواقع 200 مليون يورو بحلول 30 يونيو المقبل.

وكان جافي قد وقّع على عقدٍ احترافي مع برشلونة قبل عدة أشهر، لكن إدارة بلاوجرانا لم تنجح في تسجيله إلا باليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وحصل جافي على الرقم 6 بدلًا من 30 وتحوّل ليصير لاعبًا في الفريق الأول.

لكن رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" اعترضت وأشارت أن عملية التسجيل غير صحيحة، لتحكم محكمة برشلونة التجارية في 25 مارس الماضي بعدم صحة تسجيل جافي وبالتالي عودته للرقم 30.

بابلو مارتين بايز جافيريرا "جافي" (18 عامًا) بدأ اللعب مع الفريق الأول لـ برشلونة في 2021 تحت قيادة رونالد كومان.

وشارك جافي في 87 مباراة مع برشلونة من وقتها، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 12.

كما انضم جافي إلى منتخب إسبانيا مباشرةً بعد ظهوره مع برشلونة، وخاض حتى اللحظة 19 مباراة مع لاروخا، سجل خلالها 3 أهداف، وشارك مع كتيبة لويس إنريكي في دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم.