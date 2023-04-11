بعد طرده أمام بيراميدز.. الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية على عبد المنعم

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 02:50

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - الأهلي - بيراميدز

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي توقيع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي لعقوبة مالية على محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة بيراميدز.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وحصل محمد عبد المنعم على طرد بعدما تعمد ضرب فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز في الدقيقة 117.

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واعتذر عبد المنعم لجماهير الأهلي وللاعب التونسي بعد المباراة على ما فعله.

وقال عبد المنعم عبر قناة الأهلي: "أعتذر على الطرد وكان يجب أن أتمالك أعصابي وأعتذر أيضا لـ فخر الدين بن يوسف على تصرفي ولا يصح ما بدر مني".

وأضاف "عندما يشعر اللاعب أنه أخطأ يجب أن يعتذر هذا واجب عليه".

وأردف "من بداية المباراة ونحن في حالة تركيز وننظر إلى البطولة لأن الفوز بالكأس يؤهل الفريق أيضا لمباراة السوبر المصري".

وأتم تصريحاته "أشكر الجمهور وأهدي لهم اللقب وأشكر الجهاز الفني واللاعبين والإدارة".

ويلعب الأهلي مع الزمالك في بطولة السوبر يوم 5 مايو في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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