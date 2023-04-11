الشناوي: اللعبة لا شيء بدون الجماهير.. وهدفنا البطولة التالية

أبدى محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه سعادته بالفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة الأهلي: "لم يكن ينبغي أن تعود الجماهير بدون اللقب. كنا نركز على التتويج بكأس مصر وفزنا به وأضفنا بطولة جديدة للنادي".

وأضاف "نفذنا تعليمات الجهاز الفني وكان اللاعبون رجالا، ونركز على حصد بطولة تلو الأخرى فهذا أهم شيء في النادي الأهلي".

وتابع "تواجد الجماهير يسعدني. في مباراة الهلال سعدنا جميعا بامتلاء المدرجات".

واختتم "اللعبة لا شيء بدون الجمهور الذي يمنح اللاعبين طاقة كبيرة ودافع لإسعاده. أتمنى استمرار تواجدهم ومساندتهم لنا في المباريات المقبلة".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد ليتوج بكأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز، بينما سجل محمود عبد المنعم "كهربا" وحمدي فتحي هدفي الأهلي.

بذلك يلتقي الأهلي مع الزمالك بطل الدوري المصري 2021-2022 في مباراة كأس السوبر.

ولُعبت النسخة الأخيرة من السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بإمارة العين في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-0.