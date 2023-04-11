الشحات يكشف سر صناعته لهدف فوز الأهلي على بيراميدز

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 02:09

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - بيراميدز

أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بالفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة الأهلي: "أهدي الفوز لعائلتي التي أعيش لأجلها".

وعن صناعته لهدف الفوز الذي سجله حمدي فتحي قال: "أنا وحمدي فتحي نتحدث دائما عن ذلك ونتفق على أن يركض حتى أصنع له تلك الفرصة".

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وقال خالد عبد الفتاح مدافع الفريق: "اللاعبون رجال وأشكر الجماهير دائما. الكرة للجماهير ودورهم كان واضحا اليوم".

وعن بدايته مع الأهلي الذي انضم إليه في يناير قال: "الظروف تهيأت في مباراة كبيرة أمام الزمالك ودخلنا من الباب الكبير".

واختتم "هذه بطولتي الأولى وأهديها لعائلتي التي أشكرها كثيرا".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد ليتوج بكأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز، بينما سجل محمود عبد المنعم "كهربا" وحمدي فتحي هدفي الأهلي.

بذلك يلتقي الأهلي مع الزمالك بطل الدوري المصري 2021-2022 في مباراة كأس السوبر.

ولُعبت النسخة الأخيرة من السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بإمارة العين في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-0.

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