ربيعة: خضعت لأشعة بين شوطي نهائي الكأس لمعرفة مدى إصابتي

كشف رامي ربيعة مدافع الأهلي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وقال ربيعة عقب المباراة لقناة الأهلي: "بين الشوطين خضعت لأشعة وتأكدت أن الإصابة لا يوجد بها كسر أو شرخ ولا تستدعي أي تدخل جراحي".

وأضاف "نشعر بالسعادة عندما نشاهد جمهور الأهلي وإذا كنت في مكان خصومنا سأشعر بحالة انهبار من الجمهور الذي يشجع طوال المباراة".

وأكمل "أتمنى أن يستمر الجمهور في الحضور بأعداد كبيرة خلال بطولة إفريقيا".

وفاز الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه، بينما خسر بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.