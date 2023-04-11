كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر.. تعرف على المتأهلين

تغلب فريق الأهلي لكرة السلة على مصر للتأمين بنتيجة 89-71 في ثاني مباريات ربع نهائي دوري السوبر المصري "سيدات".

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الماضية بنتيجة 98-71، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وفاز سموحة على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-72، بعد فوزه في المباراة الأولى بنتيجة 62-58، ليتأهل أيضا.

وفاز الجزيرة على البنك الأهلي بنتيجة 78-68، بعد فوزه الكبير في أولى المباريات 81-46، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

وحسم سبورتينج تأهله على حساب هليوبوليس بنتيجة 78-73 بعد الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 81-74.

وأقيمت منافسات ربع النهائي بالنظام الإقصائي Best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل إلى الدور التالي.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر للسيدات.

نتيجة الدور ربع النهائي:

الأهلي 2-0 مصر للتأمين

سبورتنج 2-0 هيليوبوليس

الجزيرة 2-0 البنك الأهلي

الاتحاد 0-2 سموحة

المتأهلين إلى نصف نهائي دوري السوبر للسيدات:

الأهلي - سموحة - الجزيرة - سبورتينج