كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر.. تعرف على المتأهلين
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 02:00
كتب : FilGoal
تغلب فريق الأهلي لكرة السلة على مصر للتأمين بنتيجة 89-71 في ثاني مباريات ربع نهائي دوري السوبر المصري "سيدات".
وكان الأهلي قد فاز في المباراة الماضية بنتيجة 98-71، ليتأهل إلى نصف النهائي.
وفاز سموحة على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-72، بعد فوزه في المباراة الأولى بنتيجة 62-58، ليتأهل أيضا.
وفاز الجزيرة على البنك الأهلي بنتيجة 78-68، بعد فوزه الكبير في أولى المباريات 81-46، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.
وحسم سبورتينج تأهله على حساب هليوبوليس بنتيجة 78-73 بعد الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 81-74.
وأقيمت منافسات ربع النهائي بالنظام الإقصائي Best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل إلى الدور التالي.
يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر للسيدات.
نتيجة الدور ربع النهائي:
الأهلي 2-0 مصر للتأمين
سبورتنج 2-0 هيليوبوليس
الجزيرة 2-0 البنك الأهلي
الاتحاد 0-2 سموحة
المتأهلين إلى نصف نهائي دوري السوبر للسيدات:
الأهلي - سموحة - الجزيرة - سبورتينج