الثالثة من أصل 11.. رزقي حمرون رجل مباراة الاتحاد السكندري وفاركو

فاز رزقي حمرون مهاجم فاركو بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

وهذه هي الجائزة الثالثة لرزقي حمرون، والـ 11 للاعبي فاركو هذا الموسم.

وخسر الاتحاد السكندري للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري بعد غزل المحلة وفيوتشر.

وكان آخر فوز لزعيم الثغر على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في 27 فبراير الماضي.

أما فاركو فقد أنهى سلسلة تعادلاته السلبية المتتالية عند 3 مباريات مع الإسماعيلي وأسوان والداخلية، حيث كان فوزه الأخير على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في 1 مارس.

فاركو بلا هزيمة في الدوري خلال آخر 9 مباريات، حيث نال خسارته الأخيرة على يد إنبي بهدف دون رد في 23 يناير.

ماذا قدم رزقي حمرون أمام الاتحاد السكندري؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التسديدات على المرمى: 3 من 3

صناعة الفرص: 2

لمسات الكرة: 42

التمريرات الصحيحة: 15 من 21

دقة التمرير: 71%

المراوغات الناجحة: 2 من 4

العرضيات الصحيحة: 2 من 6

فقدان الاستحواذ 3

التدخلات الناجحة: 1 من 1

استعادة الكرة: 7

الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 9

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 3