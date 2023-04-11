كرة سلة - الأهلي إلى نهائي دوري السوبر بالفوز الثالث على الزمالك

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 01:38

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة سلة

تغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 91-59 في المباراة الثالثة من الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وانتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 26-9.

وعزز الأهلي تقدمه إلى 47-26 بنهاية الربع الثاني.

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وانتهى الربع الثالث بتفوق الأحمر 65-45.

وأقيم نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

وفاز الأهلي بأول مباراتين بنتيجتي 71-62 ثم 79-48.

على الجانب الآخر تأهل الاتحاد السكندري إلى النهائي بالفوز على سموحة 3-0، بنتائج: 97-54 / 108-79 / 108-66.

ويقام نهائي دوري السوبر بنفس النظام بين الأهلي والاتحاد السكندري، في أيام 10 و12 و14 و16 و18 مايو.

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