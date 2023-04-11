علي معلول: الأهلي حقق كأس مصر من المنافس المباشر له
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 01:36
كتب : FilGoal
عبر علي معلول لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز بلقب كأس مصر وإضافة البطولة إلى رصيده مع الفريق الأحمر.
وقال معلول عقب المباراة لقناة الأهلي: "حققت بطولة جديدة تضاف إلى رصيدي من الأهلي".
وأضاف "بطولة كأس مصر لقب غالي حققناه من المنافس المباشر لنا وهو بيراميدز".
وأكمل "رغبة وحماس اللاعبين هما سر الفوز وتحقيق كأس مصر وأبارك للجهاز الفني والجمهور والإدارة".
وأتم تصريحاته "نبيل معلول أضاف لي الكثير من الثقة والمعلومات وإشادته بي وسام على صدري".
وفاز الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.
وحصد الأهلي بطولة كأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه، بينما خسر بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.
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