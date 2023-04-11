الزمالك في السوبر والرجاء في إفريقيا.. أجندة مباريات الأهلي القادمة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 01:31

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

توج الأهلي بكأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بالفوز على بيراميدز 2-1 في المباراة النهائية ليحجز مقعده في كأس السوبر.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك بطل الدوري المصري للموسم الماضي.

وتقام المباراة يوم 5 مايو في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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يأتي ذلك في ظل استمرار الأهلي في منافسات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، وأيضا كأس مصر للموسم الحالي.

وأعلن الأهلي انسحابه من بطولة كأس الرابطة لرفضه اللعب بدون الدوليين أمام المصري، ليتأهل الأخير مباشرة.

وهناك مباراة بين الأهلي وبيراميدز من المقرر إقامتها في 4 مايو بالدوري المصري، ومن المنتظر تأجيلها بسبب لعب الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر يوم 5 مايو.

أجندة مباريات الأهلي المقبلة

14 أبريل: الأهلي × فاركو (الدوري المصري)

17 أبريل: سموحة × الأهلي (الدوري المصري)

22 أبريل: الأهلي × الرجاء المغربي (دوري أبطال إفريقيا)

25 أبريل: الأهلي × سيراميكا كليوباترا (الدوري المصري)

28 أبريل: الرجاء المغربي × الأهلي (دوري أبطال إفريقيا)

4 مايو: بيراميدز × الأهلي (الدوري المصري) - من المنتظر تأجيلها

5 مايو: الزمالك × الأهلي (كأس السوبر المصري)

8 مايو: الأهلي × إنبي (الدوري المصري)

12 أو 13 مايو: ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (إذا تأهل الأهلي)

19 أو 20 مايو: إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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