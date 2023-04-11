حمدي فتحي: لا أحب الظهور الإعلامي كثيرا.. والأهلي فاز بالكأس بالخبرة والصبر

أهدى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لقب كأس مصر الذي حققه بالفوز على بيراميدز إلى جمهور فريقه.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال حمدي فتحي عبر قناة الأهلي: "نقدم بطولة الكأس للجمهور ونحن نركز للفوز بكل البطولات في الموسم الجاري".

وبسؤاله عن غيابه عن الظهور في الإعلام رد قائلا: "يجب على اللاعب أن يظل في حالة تركيز كبيرة وأنا لا أحب الظهور كثيرا".

وأشار "الخبرة والصبر والتركيز أسباب فوز الفرق بالبطولات والأهلي يمتلك كل هذه الأشياء".

وأتم تصريحاته "شادي حسين أخبرني قبل المباراة أنني سوف أسجل، وأهدي بطولة كأس مصر للجمهور واللاعبين والإدارة".

وسجل حمدي فتحي هدف فوز الأهلي على بيراميدز في الوقت الإضافي من نهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.