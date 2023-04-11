عبد المنعم: أعتذر لـ فخر الدين ولزملائي على الطرد

تقدم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالاعتذار عما بدر منه خلال نهائي كأس مصر أمام بيراميدز وتعرضه للطرد.

وفاز الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.

وحصل محمد عبد المنعم على طرد بعدما تعمد ضرب فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وقال عبد المنعم عبر قناة الأهلي: "أعتذر على الطرد وكان يجب أن أتمالك أعصابي وأعتذر أيضا لـ فخر الدين بن يوسف على تصرفي ولا يصح ما بدر مني".

وأضاف "عندما يشعر اللاعب أنه أخطأ يجب أن يعتذر هذا واجب عليه".

وأردف "من بداية المباراة ونحن في حالة تركيز وننظر إلى البطولة لأن الفوز بالكأس يؤهل الفريق أيضا لمباراة السوبر المصري".

وأتم تصريحاته "أشكر الجمهور وأهدي لهم اللقب وأشكر الجهاز الفني واللاعبين والإدارة".

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه، بينما خسر بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.