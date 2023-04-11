كولر: جمهور الأهلي أصابني بالقشعريرة أمام الهلال.. وأنا معتاد على البطولات

جدد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي، التعبير عن إعجابه بجماهير ناديه عقب التتويج بكأس مصر.

وحصد الأهلي لقب كأس 2022 بفوزه على بيراميدز 2-1 في الوقت الإضافي.

وقال كولر بعد المباراة: "أشكر جمهور الأهلي على دعمه المتواصل لنا في المباراة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "كرة القدم تختلف تمامًا في حضور الجمهور عما هو الوضع عليه بينما الملعب خالٍ".

































































































































































































































































































































































































وأشار: "الجمهور يريد الحضور وعمل هذه الأجواء التي تجعلني سعيدًا".

وأكمل: "بيراميدز فريق قوي جدًا ويلعب كرة قدم مميزة، في الشوط الأول سنحت لنا فرصتين أو ثلاثة وكان يجب أن نسجل، لكننا فزنا في النهاية في الوقت الإضافي".

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وتابع: "رامي ربيعة ظهر بشكلٍ مميز في الفترة الماضية، لكن عند دخول ياسر إبراهيم لم نشعر بفارق".

وعن مواجهة الزمالك في السوبر، شدد: "نتعامل مع كل مباراة على حدة".

كما تحدّث كولر عبر قناة ناديه وأوضح: "أنا معتاد على البطولات منذ فترتي في أوروبا، ولذلك هو إحساس رائع دومًا، سعيد بتحقيق بطولتين في وقتٍ قصير مع الأهلي".

وأضاف: "عدم وجود الجمهور يساعدني عند صراخي على اللاعبين فهم يسمعونني، ورغم ذلك، فالكرة تُلعب لأجل الجماهير، أنا أستمتع بالأجواء في وجودهم".

وأتم: "أتمنى أن يكون المسؤولون في مصر قد رأوا أهمية الجماهير، حضرت الملعب ممتلئًا مرة وحيدة في مباراة الهلال وكانت الأجواء خرافية، كنت أصاب بالقشعريرة كل 5 دقائق".































































































































































































































































وحصد الأهلي بطولة كأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه، بينما خسر بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.

وتقدم بيراميدز أولا بهدف سجله وليد الكرتي، ثم تعادل الأهلي عن طريق كهربا.

وفي الوقت الإضافي سجل حمدي فتحي هدف فوز الأحمر باللقب.

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