كهربا: كنت أتمنى تسجيل هدف الفوز لهذا السبب

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 01:10

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - بيراميدز

أبدى محمود عبد المنعم "كهربا" سعادته بالتسجيل والفوز على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة الأهلي عقب المباراة: "أشكر الجهاز الفني على الثقة وعائلتي على دعمي وتحمل الفترة الماضية".

وأضاف "أشكر جماهير الأهلي على كل الدعم الذي قدموه".

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وأوضح "كنت أشعر أني سأسجل وكنت أريد خلع القميص لأظهر التضامن مع مؤمن زكريا".

ومازح كهربا زميله ياسر إبراهيم الذي كان سيُحتسب الهدف له في البداية، ليتم احتسابه باسم كهربا في النهاية.

وتابع "المهم كان أن يسجل الفريق. كنت أتمنى أن يكون هدف الفوز حتى أتمكن من إظهار الدعم لمؤمن زكريا".

في الإطار ذاته قال ياسر إبراهيم: "كنا معا في مرحلة الناشئين ونحن نفس الجيل، ولا يهم من يلعب أو يسجل، وهذا ما يصنع الروح الإيجابية في غرفة الملابس".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد ليتوج بكأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز، بينما سجل محمود عبد المنعم "كهربا" وحمدي فتحي هدفي الأهلي.

بذلك يلتقي الأهلي مع الزمالك بطل الدوري المصري 2021-2022 في مباراة كأس السوبر.

ولُعبت النسخة الأخيرة من السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بإمارة العين في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-0.

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