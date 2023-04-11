موعد كأس السوبر بين الزمالك والأهلي.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 01:06

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر وحسام عبد المجيد - الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

حسم الأهلي مقعده في كأس السوبر المصري بعد فوزه على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز، بينما سجل محمود عبد المنعم "كهربا" وحمدي فتحي هدفي الأهلي.

بذلك يلتقي الأهلي مع الزمالك بطل الدوري المصري 2021-2022 في مباراة كأس السوبر.

ولُعبت النسخة الأخيرة من السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بإمارة العين في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-0.

واستضافت الإمارات العربية المتحدة كأس السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة عمومًا، أولها نسخة 2017.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لعدد التتويجات بواقع 12 مرة، ثم الزمالك بـ 4 تتويجات، ومرة وحيدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 5 مايو 2023

وذكرت شبكة أبو ظبي الرياضية أن الملعب المستضيف سيتم الإعلان عنه لاحقا بالإضافة إلى كل التفاصيل الخاصة بالتذاكر.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2 وقناة أبو ظبي الرياضية.

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