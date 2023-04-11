تعثر جديد.. الهلال يتعادل مع الطائي في الدوري السعودي

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

تمكن الهلال من تحويل تأخره أمام الطائي بهدفين إلى تعادل بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

وتقدم الطائي بواسطة جي مبينزا في الدقيقة 25.

وأضاف الجزائري أمير سعيود لاعب الأهلي السابق الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وتمكن الهلال من تقليص الفارق في الدقيقة 57 بواسطة صالح الشهري.

فيما سجل ميشايل هدف التعادل في الدقيقة 72.

النقطة تركت الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بفارق 10 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

فيما رفع الطائي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

وهذا هو تعثر الهلال الثاني على التوالي بعد الخسارة أمام الشباب 3-0.

وتغلب الفتح على الرائد بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مراد بتنة "هدفين" في الدقيقتين 37 و53 وفراس البريكان في الدقيقة 45+8.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز العاشر.

فيما تعادل ضمك مع العدالة بهدفين لكل فريق. حيث سجل هدفي ضمك عبد القادر بدران في الدقيقة 16 ونونو في الدقيقة 32، فيما سجل ماركوس أنطونسون هدفي العدالة في الدقيقتين 28 و30.

ورفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما يحتل العدالة المركز الرابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 18 نقطة.

الهلال الدوري السعودي الطائي
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