تعثر جديد.. الهلال يتعادل مع الطائي في الدوري السعودي

تمكن الهلال من تحويل تأخره أمام الطائي بهدفين إلى تعادل بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

وتقدم الطائي بواسطة جي مبينزا في الدقيقة 25.

وأضاف الجزائري أمير سعيود لاعب الأهلي السابق الهدف الثاني في الدقيقة 35.

هدددددف!⚽ د36’ الهدف الثاني لـ الطائي عن طريق امير سعيود الهلال 0 × 2 الطائي#الهلال_الطائي | #SSC pic.twitter.com/KinBfEB22x — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 10, 2023

وتمكن الهلال من تقليص الفارق في الدقيقة 57 بواسطة صالح الشهري.

هدددددف!⚽ د57’ الهدف الأول لـ الهلال عن طريق صالح الشهري الهلال 1 × 2 الطائي#الهلال_الطائي | #SSC pic.twitter.com/fsxtvNcAre — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 10, 2023

فيما سجل ميشايل هدف التعادل في الدقيقة 72.

هدددددف!⚽ د72’ الهلال يعود بالنتيجة عن طريق ميشايل ⚽️ الهلال 2 × 2 الطائي#الهلال_الطائي | #SSC pic.twitter.com/xL50VavJs8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 10, 2023

النقطة تركت الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بفارق 10 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

فيما رفع الطائي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

وهذا هو تعثر الهلال الثاني على التوالي بعد الخسارة أمام الشباب 3-0.

وتغلب الفتح على الرائد بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مراد بتنة "هدفين" في الدقيقتين 37 و53 وفراس البريكان في الدقيقة 45+8.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز العاشر.

فيما تعادل ضمك مع العدالة بهدفين لكل فريق. حيث سجل هدفي ضمك عبد القادر بدران في الدقيقة 16 ونونو في الدقيقة 32، فيما سجل ماركوس أنطونسون هدفي العدالة في الدقيقتين 28 و30.

ورفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما يحتل العدالة المركز الرابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 18 نقطة.