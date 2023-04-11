تشافي يفتح النار: أنا غاضب مما يقولونه عن برشلونة.. نبتعد بـ13 نقطة عن ريال مدريد

فتح تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، النار على الانتقادات التي طالت فريقه رغم اقترابه من حسم الدوري.

واكتفى برشلونة بالتعادل أمام جيرونا 0-0 في ختام الجولة 28 للدوري الإسباني.

وقال تشافي بعد المباراة: "ما يهمني فقط هو الفوز بالدوري الإسباني، خلقنا الكثير من الفرص اليوم أمام فريق كبير، كنا مميزين في الضغط العالي لكن لم نصب الشباك".

وأضاف: "لو نظرنا فقط للنتيجة، فلا يمكن أن يكون حصد نقطة وحيدة في ملعبنا أمرًا إيجابيًا. لكن الملخص أننا نبتعد 13 نقطة عن ريال مدريد. لقد استحققنا الفوز اليوم".

وعما إذا كان الدفع بـ جوردي ألبا كجناح يدل على ضعف قائمة الفريق، رد: "قلت سابقًا إنني سعيد بالقائمة التي نمتلكها، نحن في طريقنا للفوز بالدوري، نريد حصد هذا اللقب. دفعت بـ ألبا كجناح وهمي وقد استخدمناه لمحاولة إخراج التمريرة الحاسمة، حاولنا بكل الطرق لكن لم نستطع التسجيل".

وعن وجهه العابث: "لست سعيدًا، إذا تعادلت في ملعبك، فلا يمكن أن تكون سعيدًا. لكن يجب أن ننظر للأمور بإيجابية".

وشدد: "كنت سأتمنى هذا الوضع عند بداية الموسم بدمائي، بالطبع".

وأضاف: "ميتشل مدرب كبير وقد عقّد علينا الأمور، لكن لو سجلنا هدفًا قبل نهاية الشوط الأول لتغيّر الوضع تمامًا، لكننا افتقدنا الدقة. ستواجهنا الفرق بهذه الطريقة لأنهم يصارعون للبقاء في الدوري، سيحدث ذلك يوم الأحد أمام خيتافي الذي يلعب للبقاء على قيد الحياة، وجيرونا تعادل في سانتياجو برنابيو أيضًا".

وأكمل: "لهذا يجب أن نعطي قيمة كبيرة للفوز بهذا الدوري، الناس يريدون رؤية الأمور بصورة أخرى".

وعن هتاف الجمهور لـ ليونيل ميسي: "معنويات الجماهير إيجابية، الجمهور يقدّر ما فعلناه وينتظرون اللقب".

وأردف: "مسألة ليو تعطي الأمل للجمهور، يهتفون باسمه في آخر مباراتين ولكن دعونا نرى ما سيحدث".

وأتم ساخطًا: "اليوم كنت أشاهد التلفاز ووجدتهم يقولون في أحد البرامج إنه أرخص دوري في آخر السنوات، وهذا يفاجئني ويغضبني. نحن في حقبة ما بعد ميسي، نقوم بمجهود غير عادي، وما يقال لا يعجبني".

ورفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة، متفوقا على ريال مدريد صاحب الـ 59 نقطة.