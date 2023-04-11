نهائيان بخسارتين.. باتشيكو لا يهزم الأهلي

خسر بيراميدز نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 أمام الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وسجل وليد الكرتي هدف تقدم بيراميدز، بينما فاز الأهلي بفضل هدفي محمود عبد المنعم "كهربا" وحمدي فتحي.

كانت هذه هي المواجهة الثانية بين الأهلي والبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز الحالي.

ولقي باتشيكو خسارته الثانية في نهائي كأس مصر.

المفارقة أن مباراة باتشيكو الأولى ضد الأهلي كانت مباراة نهائية أخرى، حيث قاد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

وانتهت المباراة بنفس النتيجة لصالح الأهلي: 2-1.

وتوج الأهلي بكأس مصر للمرة رقم 38.

وحجز الأحمر مقعده في كأس السوبر المصري لمواجهة الزمالك بطل الدوري المصري 2021-2022.