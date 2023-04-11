كأس العرب - الهلال السوداني يتجنب عودة المنامة وينتظر الفائز من قطر والصفاقسي

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

المنامة - الهلال

تأهل الهلال السوداني إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب للأندية، رغم خسارته أمام مضيفه المنامة البحريني بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الإياب.

واستفاد الهلال من فوزه ذهابًا بثلاثية دون رد في أم درمان، ليتأهل منتصرًا 4-2 في مجموع اللقائين.

وعرفت المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة خليفة بمدينة عيسى، إثارة كبيرة في الشوط الأول.

وتقدّم الهلال بهدف أول عن طريق الغاني ديفيد أباجنا.

لكن المنامة حاول العودة، فسجل عيسى موسى من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ثم أضاف إبراهيم الختال هدفًا ثانيًا سريعًا في الدقيقة 37.

ولم يعرف الشوط الثاني أهدافًا إضافية، ليتأهل إلى الهلال دون عناء إلى الدور التالي.

ويلتقي الهلال في الدور المقبل مع الفائز من قطر القطري والصفاقسي التونسي الذي يقوده حسام البدري.

وتعادل الصفاقسي ذهابًا على ملعبه أمام قطر دون أهداف.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين اليوم الثلاثاء في استاد سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويستقر الفائز من الفرق الثلاثة في المجموعة الأولى التي تضم الترجي التونسي، واتحاد جدة السعودي، والشرطة العراقي.

الهلال كأس العرب المنامة
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