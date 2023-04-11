في الوقت الإضافي.. الأهلي يحول تأخره لفوز على بيراميدز ويتوج بكأس مصر للمرة رقم 38

توج الأهلي بلقب كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بعد الفوز على بيراميدز في النهائي بهدفين لهدف، في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي وجمعتهما في استاد القاهرة.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه، بينما خسر بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.

وتقدم بيراميدز أولا بهدف سجله وليد الكرتي، ثم تعادل الأهلي عن طريق كهربا.

وفي الوقت الإضافي سجل حمدي فتحي هدف فوز الأحمر باللقب.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي الكرتي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي لبيراميدز في نهائي كأس مصر #نهائي_كأس_مصر pic.twitter.com/jA3ELE65ay — FilGoal (@FilGoal) April 10, 2023

وصف المباراة

📋تشكيل الأهلي أمام بيراميدز 🔴الشحات أساسي.. برونو سافيو على مقاعد البدلاء#نهائي_كأس_مصر pic.twitter.com/b2egGsFX2m — FilGoal (@FilGoal) April 10, 2023

بدأ الأهلي المباراة بمحاولة على مرمى بيراميدز وسدد حسين الشحات كرة قوية اصطدمت في الدفاع.

ورد عبد الله السعيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جاور قائم محمد الشناوي حارس الأهلي.

وغادر رامي ربيعة الملعب بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.

وحصل كهربا على ركلة حرة من أمام منطقة جزاء بيراميدز بعدما تعرض للعرقلة من قبل بلاتي توريه.

وتقدم معلول لينفذ الكرة وسددها أعلى عارضة أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

واحتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 37 بعدما أرسل عمرو السولية عرضية وقابلها أسامة جلال بلمسة يد.

وتوقف اللعب وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو ليعود ويقرر عدم احتساب ركلة الجزاء واستكمال اللعب.

وأهدر كهربا أخطر فرصة للأهلي في الدقيقة 42 بعد عرضية من معلول ليسدد أعلى العارضة.

وغادر عبد الله السعيد الملعب في نهاية الشوط الأول مصابا ولم يستطع إكمال المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني شارك إسلام عيسى بدلا من عبد الله السعيد في أولى تبديلات بيراميدز.

وغادر أيضا عمرو السولية الملعب في الدقيقة 58 وشارك بدلا منه محمد مجدي "أفشة".

وسقط أسامة جلال مدافع بيراميدز على الأرض مصابا، قبل أن يغادر ويشارك بدلا منه كريم حافظ في الدقيقة 65.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 72 بعد ركلة حرة لعبت داخل منطقة الجزاء وقابلها أحمد سامي برأسية اصطدمت في العارضة ثم تابعها وليد الكرتي بضربة رأسية في شباك محمد الشناوي.

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وأهدر الأهلي التعادل سريعا بعدما توغل حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها الدفاع من على خط المرمى إلى ركلة ركنية.

التعادل السريع

ونفذ الشحات الركنية على رأس ياسر إبراهيم ثم تابعها كهربا بتسديدة في الشباك مسجلا هدف التعادل ومستغلا تقدم أحمد الشناوي في الدقيقة 75.

وتوقف اللعب عدة دقائق للتأكد من صحة الهدف قبل أن يشير أمين عمر إلى احتساب الهدف واستئناف اللعب.

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وتألق محمد الشناوي ومنع فرصة الهدف الثاني لبيراميدز على مرتين في الدقيقة 79 من أمام رمضان صبحي.

وغادر إبراهيم عادل الملعب وشارك بدلا منه فخري لاكاي في الدقيقة 82.

واستمرت المحاولات من الفريقين خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي لينتهي بالتعادل وتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

الوقت الإضافي

وشهد الشوط الأول الإضافي بعض المحاولات من الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

هدف في وقت قاتل

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني له في الدقيقة 106 برأسية من حمدي فتحي.

وجاء الهدف بعدما أرسل حسين الشحات تمريرة طويلة من منتصف الملعب خلف دفاع بيراميدز قابلها حمدي فتحي برأسية مباشرة مستغلا خروج أحمد الشناوي من المرمى ليسجل الهدف وينتهي الشوط الإضافي الأول.

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ومع بداية الشوط الإضافي الثاني شارك محمد شريف وأليو ديانج بدلا من بيرسي تاو وكهربا للأهلي.

ومن بيراميدز شارك فخر الدين بن يوسف بدلا من محمد الشيبي.

وأهدر بيراميدز فرصة التعادل في الدقيقة 110 بعد ركلة ركنية قابلها رمضان صبحي بتسديدة لم يمسك بها الشناوي وأبعدها حسين الشحات من على خط المرمى.

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وتلقى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بطاقة حمراء في الدقيقة 116 بعد تدخل بدون الكرة مع فخر الدين بن يوسف.

وتوقف اللعب وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو ليعود ويطرد محمد عبد المنعم.

وبعدها أجرى مارسيل كولر تبديل دفاعي بخروج حسين الشحات ونزول خالد عبد الفتاح في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

واستمرت محاولات بيراميدز في الوقت المتبقي لإدراك التعادل ولكن دون جدوى ليفوز الأهلي بكأس مصر.