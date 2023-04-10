بعد الخسارة الثالثة.. الاتحاد السكندري يعلن عن عقوبة كبيرة ضد لاعبيه

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن الاتحاد السكندري عن خصم 100 ألف جنيه من عقود كل اللاعبين وإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج وذلك عقب الخسارة أمام فاركو.

وقال النادي في بيان رسمي:

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خصم مبلغ مائة ألف جنيه من عقود جميع اللاعبين بالفريق وإيقاف كافة المستحقات لحين تحسن النتائج والأداء.

جاء قرار مجلس إدارة النادي عقب هزيمة الفريق اليوم أمام فاركو والأداء غير الجيد في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق وخاصة مباراة اليوم، رغم توفير إدارة النادي لكافة عوامل الاستقرار والنجاح ماليا وإداريا.

May be an image of ‎text that says '‎لموفةالرسم WWWITTHADOLUB.COM مجلس إدارة النادى يقرر خصم مبلغ مائة ألف جنية من عقود جميع اللاعبين و إيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج ALITTIHAD CLUB ALEXANDRIA EGYPT יווי 1914 قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السکندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى خصم مبلغ مائة ألف جنية من عقود جميع اللاعبين بالفريق وإيقاف كافة المستحقات لحين تحسن النتائج الأداء جاء قرار مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق اليوم أمام فاركو الأداء غير الجيد في الثلاث مباريات الأخيرة للفريق خاصة مباراة اليوم رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار النجاح سواءَ مالية أو .إدارية‎'‎

وتغلب فاركو على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

تقدم رزقي حمرون لفاركو في الدقيقة 23 بعد تمريرة من علي بهيج انفرد بفضلها حمرون وسدد على يمين المرمى.

وفي الدقيقة 65 أضاف علي بهيج الهدف الثاني بعد خطأ من هشام صلاح ليتلقى الكرة ويسدد على يسار حارس المرمى.

الثالث أتى بواسطة شكري نجيب في الدقيقة 82 بعد تسديدة تلت مرور وتمرير من أحمد فؤاد.

وفي الدقيقة 92 و94 اتنتفض أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد وسجل هدفين متتاليين، ليشعل اللقاء ولكن الوقت لم يكن كافيا.

بذلك يتجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع فاركو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

وخسر الاتحاد السكندري للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري بعد غزل المحلة وفيوتشر.

وكان آخر فوز لزعيم الثغر على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في 27 فبراير الماضي.

الاتحاد السكندري الدوري المصري فاركو
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