بعد الخسارة الثالثة.. الاتحاد السكندري يعلن عن عقوبة كبيرة ضد لاعبيه

أعلن الاتحاد السكندري عن خصم 100 ألف جنيه من عقود كل اللاعبين وإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج وذلك عقب الخسارة أمام فاركو.

وقال النادي في بيان رسمي:

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خصم مبلغ مائة ألف جنيه من عقود جميع اللاعبين بالفريق وإيقاف كافة المستحقات لحين تحسن النتائج والأداء.

جاء قرار مجلس إدارة النادي عقب هزيمة الفريق اليوم أمام فاركو والأداء غير الجيد في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق وخاصة مباراة اليوم، رغم توفير إدارة النادي لكافة عوامل الاستقرار والنجاح ماليا وإداريا.

وتغلب فاركو على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

تقدم رزقي حمرون لفاركو في الدقيقة 23 بعد تمريرة من علي بهيج انفرد بفضلها حمرون وسدد على يمين المرمى.

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رزقي حمرون يبكي بعد تسجيل الهدف الأول لفاركو في شباك الاتحاد#ONTime_Sports pic.twitter.com/6ySZWlEVgf — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

وفي الدقيقة 65 أضاف علي بهيج الهدف الثاني بعد خطأ من هشام صلاح ليتلقى الكرة ويسدد على يسار حارس المرمى.

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علي بهيج يقبل هدية مدافع الاتحاد ويسجل الثاني لفاركو#ONTime_Sports pic.twitter.com/GEjb4fUGcH — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

الثالث أتى بواسطة شكري نجيب في الدقيقة 82 بعد تسديدة تلت مرور وتمرير من أحمد فؤاد.

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صارت تلاته.. شكري نجيب يسجل الثالث لفاركو في شباك الاتحاد#ONTime_Sports pic.twitter.com/XFUcyTNVcm — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

وفي الدقيقة 92 و94 اتنتفض أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد وسجل هدفين متتاليين، ليشعل اللقاء ولكن الوقت لم يكن كافيا.

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لزقها في المقص.. مابولولو يسجل الهدف الأول للاتحاد ويقلص النتيجة لـ 3-1#ONTime_Sports pic.twitter.com/JlLnOsUJ0R — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

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ريمونتادا لم تكتمل.. مابولولو هداف الدوري يسجل الثاني للاتحاد والحكم ينهي اللقاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/1rI5WPTzU6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

بذلك يتجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع فاركو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

وخسر الاتحاد السكندري للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري بعد غزل المحلة وفيوتشر.

وكان آخر فوز لزعيم الثغر على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في 27 فبراير الماضي.