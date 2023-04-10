مابولولو ينتزع الصدارة في دقيقتين.. ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

الاتحاد - البنك الأهلي - مابولولو

تغلب فاركو على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

وسجل رزقي حمرون وعلي بهيج وشكري نجيب ثلاثية فاركو، فيما أتى أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري متأخرا، ولكن الأمر كان مجديا له على المستوى الفردي.

سجل مابولولو هدفي الاتحاد في الدقيقتين 92 و94، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري المصري.

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وانتزع مابولولو صدارة ترتيب الهدافين التي كانت تعود للاعب المحلة أحمد الشيخ برصيد 10 أهداف.

وسجل مابولولو هدفا في طلائع الجيش في الجولة الثالثة، ثم آخر أمام فاركو في الجولة السابعة، ومثله أمام سموحة في الثامنة، وأضاف الرابع أمام إنبي في الجولة الـ 11.

وفي الجولة الـ 14 سجل مابولولو خامس أهدافه أمام البنك الأهلي، وأتى السادس أمام أسوان في الجولة الـ 18، ثم سجل 3 أهداف "هاتريك" أمام طلائع الجيش في الجولة الـ 20.

أكثر من ثلثي أهداف مابولولو أتوا أمام طلائع الجيش (4) وفاركو (4) بمجموع 8 أهداف من أصل 11.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023

1- أجوستينو مابولولو - الاتحاد السكندري (11 هدفا)

2- أحمد الشيخ - غزل المحلة (10 أهداف)

3= أحمد سيد زيزو - الزمالك (8 أهداف)

3= رفيق كابو - إنبي (8 أهداف)

3= محمد حمدي - بيراميدز (8 أهداف)

3= رزقي حمرون - فاركو (8 أهداف)

7- رمضان صبحي - بيراميدز (7 أهداف)

7= أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا (7 أهداف)

9= حسام حسن - سموحة (6 أهداف)

9= سمير فكري - الداخلية (6 أهداف)

9= جون أوكلي - المقاولون العرب (6 أهداف)

9= مصطفى زيكو - حرس الحدود (6 أهداف)

9= كريم بامبو - البنك الأهلي (6 أهداف)

9= محمد شريف - الأهلي (6 أهداف)

9= بنجامين بواتينج - سموحة (6 أهداف)

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