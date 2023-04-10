مابولولو ينتزع الصدارة في دقيقتين.. ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023

تغلب فاركو على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

وسجل رزقي حمرون وعلي بهيج وشكري نجيب ثلاثية فاركو، فيما أتى أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري متأخرا، ولكن الأمر كان مجديا له على المستوى الفردي.

سجل مابولولو هدفي الاتحاد في الدقيقتين 92 و94، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري المصري.

video:1

لزقها في المقص.. مابولولو يسجل الهدف الأول للاتحاد ويقلص النتيجة لـ 3-1#ONTime_Sports pic.twitter.com/JlLnOsUJ0R — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

وانتزع مابولولو صدارة ترتيب الهدافين التي كانت تعود للاعب المحلة أحمد الشيخ برصيد 10 أهداف.

video:2

ريمونتادا لم تكتمل.. مابولولو هداف الدوري يسجل الثاني للاتحاد والحكم ينهي اللقاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/1rI5WPTzU6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

وسجل مابولولو هدفا في طلائع الجيش في الجولة الثالثة، ثم آخر أمام فاركو في الجولة السابعة، ومثله أمام سموحة في الثامنة، وأضاف الرابع أمام إنبي في الجولة الـ 11.

وفي الجولة الـ 14 سجل مابولولو خامس أهدافه أمام البنك الأهلي، وأتى السادس أمام أسوان في الجولة الـ 18، ثم سجل 3 أهداف "هاتريك" أمام طلائع الجيش في الجولة الـ 20.

أكثر من ثلثي أهداف مابولولو أتوا أمام طلائع الجيش (4) وفاركو (4) بمجموع 8 أهداف من أصل 11.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023

1- أجوستينو مابولولو - الاتحاد السكندري (11 هدفا)

2- أحمد الشيخ - غزل المحلة (10 أهداف)

3= أحمد سيد زيزو - الزمالك (8 أهداف)

3= رفيق كابو - إنبي (8 أهداف)

3= محمد حمدي - بيراميدز (8 أهداف)

3= رزقي حمرون - فاركو (8 أهداف)

7- رمضان صبحي - بيراميدز (7 أهداف)

7= أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا (7 أهداف)

9= حسام حسن - سموحة (6 أهداف)

9= سمير فكري - الداخلية (6 أهداف)

9= جون أوكلي - المقاولون العرب (6 أهداف)

9= مصطفى زيكو - حرس الحدود (6 أهداف)

9= كريم بامبو - البنك الأهلي (6 أهداف)

9= محمد شريف - الأهلي (6 أهداف)

9= بنجامين بواتينج - سموحة (6 أهداف)