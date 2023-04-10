الوقت الإضافي الـ 15 والرابع في آخر 6 نسخ.. الأهلي وبيراميدز يمددان نهائي كأس مصر
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:35
كتب : FilGoal
امتدت مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر إلى الوقت الإضافي الذي بات اعتياديًا في السنوات الأخيرة.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بعد تقدُم وليد الكرتي لـ بيراميدز، ومعادلة محمود عبد المنعم كهربا سريعًا بعد دقيقة.
ويعد ذلك الوقت الإضافي هو الرقم 15 في تاريخ المباريات الحاسمة لكأس مصر.
وعرفت 4 مباريات نهائية لكأس مصر أخرى الذهاب إلى وقتٍ إضافي، لكنها لم تكن حاسمة، إذ انتهى وقتها الإضافي بالتعادل أيضًا، ليلجأ الفريقان إلى مباراة إعادة -قبل عصر ركلات الترجيح-.
وعرفت آخر 6 نهائيات في كأس مصر، اللجوء إلى وقتٍ إضافي في 4 مناسبات.
ويلعب الأهلي الوقت الإضافي في كأس مصر للنسخة الثالثة على التوالي بعد نهائي 2017 أمام المصري، و2020 أمام طلائع الجيش.