 عودة غير مكتملة.. الاتحاد ينال خسارته الثالثة على التوالي وفاركو ينهي تعادلاته السلبية

كاد الاتحاد السكندري أن يقلب الطاولة على فاركو ولكنه أتى متأخرا للغاية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري وانتهت بفوز فاركو 3-2.

وخسر الاتحاد السكندري للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري بعد غزل المحلة وفيوتشر.

وكان آخر فوز لزعيم الثغر على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في 27 فبراير الماضي.

أما فاركو فقد أنهى سلسلة تعادلاته السلبية المتتالية عند 3 مباريات مع الإسماعيلي وأسوان والداخلية، حيث كان فوزه الأخير على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في 1 مارس.

فاركو بلا هزيمة في الدوري خلال آخر 9 مباريات، حيث نال خسارته الأخيرة على يد إنبي بهدف دون رد في 23 يناير.

تقدم رزقي حمرون في الدقيقة 23 بعد تمريرة من علي بهيج انفرد بفضلها حمرون وسدد على يمين المرمى.

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رزقي حمرون يبكي بعد تسجيل الهدف الأول لفاركو في شباك الاتحاد#ONTime_Sports pic.twitter.com/6ySZWlEVgf — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

وفي الدقيقة 33 أجرى طارق طارق العشري مدرب فاركو تبديلا اضطراريا بنزول أحمد فؤاد بدلا من أحمد الصغيري.

وفي الدقيقة 65 أضاف علي بهيج الهدف الثاني بعد خطأ من هشام صلاح ليتلقى الكرة ويسدد على يسار حارس المرمى.

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علي بهيج يقبل هدية مدافع الاتحاد ويسجل الثاني لفاركو#ONTime_Sports pic.twitter.com/GEjb4fUGcH — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

الثالث أتى بواسطة شكري نجيب في الدقيقة 82 بعد تسديدة تلت مرور وتمرير من أحمد فؤاد.

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صارت تلاته.. شكري نجيب يسجل الثالث لفاركو في شباك الاتحاد#ONTime_Sports pic.twitter.com/XFUcyTNVcm — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

وفي الدقيقة 92 و94 اتنتفض أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد وسجل هدفين متتاليين، ليشعل اللقاء ولكن الوقت لم يكن كافيا.

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لزقها في المقص.. مابولولو يسجل الهدف الأول للاتحاد ويقلص النتيجة لـ 3-1#ONTime_Sports pic.twitter.com/JlLnOsUJ0R — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

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ريمونتادا لم تكتمل.. مابولولو هداف الدوري يسجل الثاني للاتحاد والحكم ينهي اللقاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/1rI5WPTzU6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

بذلك يتجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع فاركو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.