 عودة غير مكتملة.. الاتحاد ينال خسارته الثالثة على التوالي وفاركو ينهي تعادلاته السلبية

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

فاركو 3-2 الاتحاد

كاد الاتحاد السكندري أن يقلب الطاولة على فاركو ولكنه أتى متأخرا للغاية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري وانتهت بفوز فاركو 3-2.

وخسر الاتحاد السكندري للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري بعد غزل المحلة وفيوتشر.

وكان آخر فوز لزعيم الثغر على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في 27 فبراير الماضي.

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أما فاركو فقد أنهى سلسلة تعادلاته السلبية المتتالية عند 3 مباريات مع الإسماعيلي وأسوان والداخلية، حيث كان فوزه الأخير على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في 1 مارس.

فاركو بلا هزيمة في الدوري خلال آخر 9 مباريات، حيث نال خسارته الأخيرة على يد إنبي بهدف دون رد في 23 يناير.

تقدم رزقي حمرون في الدقيقة 23 بعد تمريرة من علي بهيج انفرد بفضلها حمرون وسدد على يمين المرمى.

وفي الدقيقة 33 أجرى طارق طارق العشري مدرب فاركو تبديلا اضطراريا بنزول أحمد فؤاد بدلا من أحمد الصغيري.

وفي الدقيقة 65 أضاف علي بهيج الهدف الثاني بعد خطأ من هشام صلاح ليتلقى الكرة ويسدد على يسار حارس المرمى.

الثالث أتى بواسطة شكري نجيب في الدقيقة 82 بعد تسديدة تلت مرور وتمرير من أحمد فؤاد.

وفي الدقيقة 92 و94 اتنتفض أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد وسجل هدفين متتاليين، ليشعل اللقاء ولكن الوقت لم يكن كافيا.

بذلك يتجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع فاركو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

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