الأول منذ متعب.. رقم مميز لـ كهربا بهدف تعادل سريع لـ الأهلي أمام بيراميدز

رد محمود كهربا سريعًا على هدف وليد الكرتي، وعادل النتيجة للأهلي أمام بيراميدز.

ويلتقي الأهلي بـ بيراميدز في نهائي كأس مصر 2022 على استاد القاهرة.

وتقدّم الكرتي بعد مرور 72 دقيقة في متابعة لرأسية أحمد سامي التي ارتدت من عارضة محمد الشناوي.

وكرر المغربي الكرتي ما فعله مواطنه أشرف بنشرقي بالتسجيل في نهائي كأس مصر 2019 أمام بيراميدز بقميص الزمالك.

video:1 جووووول 💥⚽️ وليد الكارتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في شباك الأهلي



الأهلي 0 : 1 بيراميدز pic.twitter.com/YlWm7EtFN1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

فيما أدرك محمود عبد المنعم كهربا التعادل سريعا بعد دقيقة واحدة في متابعة لكرة محمد عبد المنعم.

وسجل كهربا هدفه الثاني في هذه النسخة من كأس مصر بعد أن هز شباك سموحة في نصف النهائي.

video:2 جوووووول 💥⚽️ كهربا يتعادل للأهلي سريعاً



الأهلي 1 : 1 بيراميدز pic.twitter.com/XXf5BMlZbB — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2023

وسجل كهربا هدفين في آخر مباراتين بالكأس، وهو نفس عدد أهدافه في مسيرته بالمسابقة في كل مسيرته السابقة التي بلغت 14 مباراة.

وهز كهربا الشباك في نهائي كأس مصر للمرة الثانية بعد أن سجل أمام طلائع الجيش في نهائي 2020.

وبات كهربا أول لاعب يسجل للأهلي في نهائي كأس مصر في نسختين مختلفتين منذ عماد متعب الذي سجل أمام الزمالك في نهائيي 2006 و2007.