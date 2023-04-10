الأول منذ متعب.. رقم مميز لـ كهربا بهدف تعادل سريع لـ الأهلي أمام بيراميدز

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

محمود كهربا - أحمد سامي - أحمد توفيق - الأهلي - بيراميدز

رد محمود كهربا سريعًا على هدف وليد الكرتي، وعادل النتيجة للأهلي أمام بيراميدز.

ويلتقي الأهلي بـ بيراميدز في نهائي كأس مصر 2022 على استاد القاهرة.

وتقدّم الكرتي بعد مرور 72 دقيقة في متابعة لرأسية أحمد سامي التي ارتدت من عارضة محمد الشناوي.

وكرر المغربي الكرتي ما فعله مواطنه أشرف بنشرقي بالتسجيل في نهائي كأس مصر 2019 أمام بيراميدز بقميص الزمالك.

فيما أدرك محمود عبد المنعم كهربا التعادل سريعا بعد دقيقة واحدة في متابعة لكرة محمد عبد المنعم.

وسجل كهربا هدفه الثاني في هذه النسخة من كأس مصر بعد أن هز شباك سموحة في نصف النهائي.

وسجل كهربا هدفين في آخر مباراتين بالكأس، وهو نفس عدد أهدافه في مسيرته بالمسابقة في كل مسيرته السابقة التي بلغت 14 مباراة.

وهز كهربا الشباك في نهائي كأس مصر للمرة الثانية بعد أن سجل أمام طلائع الجيش في نهائي 2020.

وبات كهربا أول لاعب يسجل للأهلي في نهائي كأس مصر في نسختين مختلفتين منذ عماد متعب الذي سجل أمام الزمالك في نهائيي 2006 و2007.

كهربا كأس مصر الأهلي بيراميدز
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