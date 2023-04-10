جزء من هدية مدريد.. برشلونة يتعادل مع جيرونا ويرفع الفارق في الصدارة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

في مباراته الأولى بعد مأساة الكلاسيكو، تعادل برشلونة مع ضيفه جيرونا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني.

ولا يزال جيرونا بلا فوز على برشلونة في المواجهة الرسمية السادسة بين الفريقين الكتالونيين، حيث حقق تعادله الثاني مقابل 4 انتصارات لـ برشلونة.

البداية أتت في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

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وفي الدقيقة السابعة أرسل جول كوندي عرضية سددها ليفاندوفسكي بالرأس ولكن فوق العارضة مرة أخرى.

وحاول إيفان مارتن لاعب جيرونا في الدقيقة 19 بتسديدة مرت بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تبديله الاول بنزول فرانك كيسي بدلا من سيرجي روبرتو.

وفي الدقيقة 52 سدد كوندي كرة مرت فوق العارضة، تلاه ليفاندوفسكي في الدقيقة 59 بعد عرضية من رافينيا، ولكن رأسية البولندي مرت بعيدا عن المرمى.

وحل فيران توريس بدلا من أنسو فاتي في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 75 حل جوردي ألبا على حساب رافينيا، وكثف برشلونة ضغطه في الدقائق الأخيرة دون جدوى.

التعادل لم ينقص الفارق بين برشلونة وملاحقه ريال مدريد، بل زادته من 12 نقطة إلى 13 بسبب خسارة ريال مدريد يوم السبت أمام فياريال 3-2.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 72 نقطة، بينما يليه الميرينجي برصيد 59 نقطة.

ولم يحقق أي من طرفي كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس الملك الفوز في المباراة التالية مباشرة، حيث خسر مدريد وتعادل برشلونة.

وكان ريال مدريد قد سحق البلوجرانا بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف النهائي، بعد فوز برشلونة ذهابا 1-0.

فيما يحتل جيرونا المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني جيرونا
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