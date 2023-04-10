مباشر كرة سلة - الأهلي (33) - (16) الزمالك.. فارق كبير في الربع الثاني
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والزمالك.
ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.
وفاز الأهلي بأول مباراتين بنتيجتي 71-62 ثم 79-48، ويحتاج لفوز واحد للتأهل إلى النهائي.
فيما يحتاج الزمالك للفوز بـ 3 مباريات متتالية تبدأ من اليوم.
إذا فاز الزمالك تُقام المباراة الرابعة، ويجب أن يفوز بها وإلا تأهل الأهلي مباشرة دون الحاجة للمباراة الخامسة.
وتأهل الاتحاد السكندري بالفوز على سموحة 3-0، بنتائج: 97-54 / 108-79 / 108-66.
وتأتي المباريات المتبقية كالآتي:
الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها): الزمالك × الأهلي (9:00 مساء)
الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها) :الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)
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33-16 لصالح الأهلي
نهاية الربع الأول: الأهلي 26 - 9 الزمالك
22-3 لصالح الأهلي
11-0 للأهلي
8-0 للأهلي
5-0 للأهلي
بداية المباراة