انتهت كرة سلة - الأهلي (91) - (59) الزمالك

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

عمرو زهران - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والزمالك.

ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

وفاز الأهلي بأول مباراتين بنتيجتي 71-62 ثم 79-48، ويحتاج لفوز واحد للتأهل إلى النهائي.

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فيما يحتاج الزمالك للفوز بـ 3 مباريات متتالية تبدأ من اليوم.

إذا فاز الزمالك تُقام المباراة الرابعة، ويجب أن يفوز بها وإلا تأهل الأهلي مباشرة دون الحاجة للمباراة الخامسة.

وتأهل الاتحاد السكندري بالفوز على سموحة 3-0، بنتائج: 97-54 / 108-79 / 108-66.

وتأتي المباريات المتبقية كالآتي:

الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها): الزمالك × الأهلي (9:00 مساء)

الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها) :الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

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91-59 لصالح الأهلي

85-53 لصالح الأهلي

مشادة بين لاعبي الفريقين

نهاية الربع الثالث: الأهلي 65 - 45 الزمالك

59-34 لصالح الأهلي

47-29 لصالح الأهلي

نهاية الربع الثاني: الأهلي 47 - 26 الزمالك

41-22 لصالح الأهلي

37-18 لصالح الأهلي

33-16 لصالح الأهلي

نهاية الربع الأول: الأهلي 26 - 9 الزمالك

22-3 لصالح الأهلي

11-0 للأهلي

8-0 للأهلي

5-0 للأهلي

بداية المباراة

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