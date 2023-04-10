سلة - الاتحاد يحجز البطاقة الأولى في نهائي السوبر على حساب سموحة
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 22:58
كتب : هاني العوضي
تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة، بفوزه على جاره سموحة 108-66.
وحقق الاتحاد فوزه الثالث من 3 مباريات على سموحة، ليحجز البطاقة الأولى في المباراة النهائية.
وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على سموحة بنتيجة 60-34، قبل أن يكسر حاجز المائة نقطة في نهاية اللقاء.
تم حجز البطاقة الأولى لنهائي دوري السوبر بإسم نادي الاتحاد السكندري 🎟️
زعيم الثغر يُنهي سلسلة نصف النهائي بالفوز الثالث على التوالي أمام سموحة بنتيجة 108-66 🏆 pic.twitter.com/8R9NBFYZvX— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) April 10, 2023
وتألق الأمريكي دومنيكي جونسون محترف الاتحاد وسجل 15 نقطة، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وقام بخمس متابعات.
وينتظر الاتحاد الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأهلي والزمالك.
ويتقدم الأهلي في المواجهات بانتصارين، ويخوض الفريقان اللقاء الثالث مساء اليوم.