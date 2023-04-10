سلة - الاتحاد يحجز البطاقة الأولى في نهائي السوبر على حساب سموحة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 22:58

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة، بفوزه على جاره سموحة 108-66.

وحقق الاتحاد فوزه الثالث من 3 مباريات على سموحة، ليحجز البطاقة الأولى في المباراة النهائية.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على سموحة بنتيجة 60-34، قبل أن يكسر حاجز المائة نقطة في نهاية اللقاء.

وتألق الأمريكي دومنيكي جونسون محترف الاتحاد وسجل 15 نقطة، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وقام بخمس متابعات.

وينتظر الاتحاد الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأهلي والزمالك.

ويتقدم الأهلي في المواجهات بانتصارين، ويخوض الفريقان اللقاء الثالث مساء اليوم.

دوري السوبر المصري لكرة السلة
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