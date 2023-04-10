مؤتمر مدرب بنفيكا: سأطلعكم على طريقة لعبي لو أخبرتموني بتشكيل إنتر

رفض دانييل شميدت المدير الفني لـ بنفيكا، الإفصاح عن هوية تشكيله الأساسي في مواجهة إنتر ميلان.

ويستقبل بنفيكا نظيره إنتر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء في ملعب دا لوش.

وقال شميدت في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "في هذه المرحلة ستواجه فقط فرقًا كبيرة، إنها مباراة مصيرية للفريقي. إنتر فريق كبير".

وأضاف: "نريد أن نلعب بأفضل مستوى لنا، لأن منافسنا هو فريق عظيم ويمتلك الكثير من الأفراد المميزين".

وتابع: "بالطبع شاهدت مباراة إنتر أمام بورتو، لكننا لم نكتف بمشاهدة مواجهتي بورتو. إنتر فريق متمرس للغاية ويجيد الهجوم والدفاع وقت الحاجة".

وأكمل: "إنه فريق يتبع الأسلوب الإيطالي، لكنهم يجيدون اتباع أساليب أخرى، يجب أن نكون جاهزين لأي سيناريو".

وعن الهزيمة أمام بورتو في كلاسيكو البرتغال منذ أيام: "الخسارة جزء من كرة القدم، يوم الجمعة الماضي خسرنا مباراة مهمة، لكننا فزنا قبلها بمباريات عديدة وهذا جزء من عملية التطور. يجب أن نستفيد من الخسائر، وقد فكرنا فقط في إنتر خلال آخر يومين".

ومازح الصحفيين قائلاً: "لن أكشف عن خطة اللعب، فقط لو أخبرتموني بتشكيل إنتر ميلان، فربما وقتها سأخبركم… لن يتواجد أوتامندي، لكننا نمتلك فيريسيمو وموراتو وهما بديلان مميزان".

وأردف: "من المؤسف أنهما لم يشاركا كثيرًا، لكن من الصعب امتلاك لاعب كبير مثل أوتامندي في نفس مركزهم. غدًا أحدهما سيشارك أساسيًا والآخر سيكون على الدكة. جريمالدو أيضًا متاح للعب".

وعما إذا كان الفريقان محظوظين بالقرعة، أوضح: "القُرعة قررت هذه المواجهة، الفريقان يستحقان التواجد في هذا الدور. إنتر يعاني في الدوري ولكنه يمتلك الكثير من الخبرة والجودة. إنها مباراة خاصة للجميع، وذلك سيخلق حافزًا إضافيًا".

وكان إنتر قد تغلب على بورتو في دور الستة عشر بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما أطاح بنفيكا بنظيره كلوب بروج بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.