532 يوما.. نهاية ثاني أطول موسم في تاريخ الكرة المصرية

توج الأهلي بطلا على حساب بيراميدز بالفوز 2-1 في نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022، لينتهي أخيرا ثاني أطول موسم في تاريخ الكرة المصرية.

وتنص اللائحة على نهاية الموسم فعليا بنهاية الدوري وفتح فترة الانتقالات الصيفية، لعدم جواز فتح أكثر من فترتي انتقالات في نفس الموسم الفعلي.

وبناء عليه تخوض الفرق منافسات كأس مصر للموسم الماضي بالقائمة الحالية، وتنهيها بالقائمة الجديدة.

4 توقفات رئيسية

موسم 2021-2022 بدأ في 25 أكتوبر 2021 بانطلاق الدوري الممتاز، الذي سرعان ما توقف بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العرب (30 نوفمبر – 19 ديسمبر).

وتوقف الدوري مجددا بعد استئناف مقتضب بسبب كأس أمم إفريقيا (9 يناير 2022 – 6 فبراير).

ثم توقف مرة أخرى في النصف الثاني من مارس بسبب التوقف الدولي وخوض مصر للمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم أمام السنغال.

التوقف الرابع أتى في منتصف يونيو بسبب خوض منتخب مصر لمباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام غينيا وإثيوبيا، ومباراة ودية أمام كوريا الجنوبية.

واستمر الدوري بعد ذلك حتى انتهى بتتويج الزمالك في 30 أغسطس 2022، بعد 9 أشهر و7 أيام.

وأقيمت مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي في 28 أكتوبر 2022، وفاز بها الأحمر.

كأس مصر

على الجانب الآخر، بدأ كأس مصر الأدوار التمهيدية في 9 نوفمبر 2021، وهي المرحلة التي امتدت لـ 4 أدوار استمرت حتى 23 ديسمبر.

دور الـ 32 بدأ في 10 مارس 2022.. وبحلول 28 مارس انتهت منه 13 مباراة وبقيت 3 مباريات أقيمت في يومي 12 و13 يونيو (المصري × البنك الأهلي / الأهلي × المصري بالسلوم / الزمالك × الداخلية).

دور الـ 16 بدأ في 1 يوليو.. وبحلول 7 يوليو انتهت منه 5 مباريات وبقيت 3 أيضا. أقيمت المباريات المتبقية في أيام 12 و14 و15 أغسطس (إنبي × البنك الأهلي / الأهلي × مصر للمقاصة / الزمالك × الإسماعيلي).

ربع النهائي بدأ في الوقت ذاته: 14 أغسطس بمباراة سموحة ومنتخب السويس، ولكن بقية الدور أقيمت في يومي 26 و27 نوفمبر (الزمالك × المصري / الأهلي × المقاولون العرب / البنك الأهلي × بيراميدز).

وأقيم نصف النهائي في يومي 16 و17 يناير 2023 بين الزمالك وبيراميدز، وبين الأهلي وسموحة.

كان من المفترض أن تنتهي المسابقة في 3 فبراير 2023 وبالتالي يتوقف العد عند 466 يوما، وهو ما كان كافيا لاحتلال المركز الثاني في قائمة المواسم الأطول. ، ولكن تأجل النهائي بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، ليُقام في 10 أبريل 2023 ويصل إجمالي موسم المسابقات إلى 532 يوما.

من بداية كأس مصر 2021-2022 حتى مباراته النهائية، امتدت المسابقة لـ 517 يوما. أما من بداية دور الـ 32 فقد استغرقت 396 يوما.

الرقم القياسي

لا يزال هذا من نصيب الموسم قبل الماضي، موسم 2020-2021 الذي استمر إجمالا لـ 649 يوما.

بدأ الدوري في 11 ديسمبر 2020 وفاز به الزمالك وانتهى في 28 أغسطس 2021.

وانتهى الكأس في 21 يوليو 2022 بفوز الزمالك أيضا.

بينما أقيمت مباراة كأس السوبر بين الأهلي (بطل دوري وكأس 2019-2020) وطلائع الجيش (وصيف كأس 2020) يوم 21 سبتمبر 2022.

استغرق الدوري 260 يوما، ولكن نهاية الكأس رفعت مدة موسم المسابقات إلى 587 يوما، أما السوبر فقد وصل بها إلى 649 يوما.

2019-2020: 439 يوما

الموسم الذي تراجع من المركز الثاني إلى الثالث هو 2019-2020 الذي استمر لمدة 439 يوما.

بدأ الدوري في 21 سبتمبر 2019، وانتهى كأس مصر في 5 ديسمبر 2020.

وفاز الأهلي بالدوري والكأس، بينما فاز الزمالك بكأس السوبر في 20 فبراير 2020.

2018-2019: 416 يوما

ويأتي في المركز الرابع موسم 2018-2019، الذي امتد لـ 416 يوما.

بدأ الدوري يوم 31 يوليو 2018، وانتهى بفوز الأهلي في 28 يوليو 2019، بعد عام ينقصه 3 أيام فقط.

كأس مصر انتهى في 8 سبتمبر 2019 بفوز الأهلي، وأقيم كأس السوبر في 20 سبتمبر وانتهى بتتويج الفريق ذاته.