بعد لكمة فالفيردي.. باينا: بعض الأكاذيب تؤلم أكثر من اللكمات.. تلقيت التهديدات وأمنيات الموت لعائلتي

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - أليكس باينا - ريال مدريد - فياريال

نشر أليكس باينا لاعب فياريال بيانًا رسميًا نفى خلاله الاتهامات التي وُجهت إليه من مصادر مقربة من فيدي فالفيردي.

وتعرض باينا للكمة قوية من فالفيردي في موقف سيارات سانتياجو برنابيو بعد مباراة الفريقين مساء السبت.

وجاء بيان باينا كالآتي:

"تعرضت لاعتداء يوم السبت الماضي بواسطة زميل في المهنة بعد نهاية مباراة ريال مدريد.

وبعد الواقعة، خرجت إلى النور بعض التصريحات من الدائرة المحيطة به، وقيل فيها إنني تمنيت الألم لأحد أفراد عائلته، ومن وقتها ذلك لم يُنشِر أي دليل يثبت صحة ذلك.

لقد تم تبرير هذا الاعتداء بشكل مؤسف، لكن هناك أكاذيب تؤلم أكثر من اللكمات. الضرر الذي يلحقه بعائلتي غير مُبرر ولا يمكن التعافي منه. تلقيت تهديدات وشتائم ورسائل خاصة تتمنى الموت لعائلتي.

يوم أمس تقدمت ببلاغ لدى الشرط، وسندع العدالة تأخذ مجراها.

حاليًا، هدفي الوحيد هو التركيز على على عملي ومساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

ماذا حدث

وفاز فياريال على ريال مدريد 3-2 في مباراة مثيرة، لا يتذكر أحد أحداثها بسبب ما وقع في موقف السيارات بعدها بدقائق.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية وشهود العيان أن فالفيردي توجه إلى باينا ووجّه إليه لكمة قوية تركت وجهه متورمًا.

وصرخ فالفيردي أثناء اللكم: "الآن كرر ما قلته في الملعب بشأن ابني مرة أخرى".

وأوضحت صحيفة "ماركا" نقلًا عن مصدر مقرب من فالفيردي أن بداية الأزمة ترجع إلى مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا بشهر يناير الماضي.

وذكر المصدر أن باينا تدخّل بقوة على فالفيردي يومها ثم قال له: "ابك الآن، فابن لن يُولد".

حدث ذلك تزامنًا مع الأزمة الصحية لـ مينا بونينو شريكة فالفيردي التي كانت مهددة بفقدان حملها، بل ذكرت بعد التقارير أنها فقدت الجنين بالفعل.

لكن بعد عدة أسابيع أعلنت بونينو أن الفترة الصعبة مرت وأن الجنين بخير، ليكون الشريكان في انتظار طفل آخر بعد بينيسيو.

وقرر نادي فياريال عدم التقدم ببلاغ ضد ريال مدريد، لكنه سيدعم لاعبه في قراره.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني فالفيردي
نرشح لكم
مؤتمر إنزاجي: فرصة لوكاكو؟ أفكر أيضا في لقطة فيورنتينا مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) جيرونا.. محاولات مستمرة تشكيل برشلونة - إيريك جارسيا في الدفاع.. وفاتي أساسي أمام جيرونا المنقذ يحسم صراع الـ100 نقطة.. فوستر يتصدى لضربة جزاء في الدقيقة 97 رومانو: تشيلسي حريص على استمرار فيليكس.. وشرطين أمام إتمام الصفقة قبل يومين على مواجهة ريال مدريد.. تياجو سيلفا يعود لتدريبات تشيلسي بمهاجم شاب وحيد.. توخيل يعلن قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة مانشستر سيتي من مقاعد البدلاء.. إمام عاشور يشاهد فوز صعب لميتيلاند على لينجبي
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: فرصة لوكاكو؟ أفكر أيضا في لقطة فيورنتينا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد لكمة فالفيردي.. باينا: بعض الأكاذيب تؤلم أكثر من اللكمات.. تلقيت التهديدات وأمنيات الموت لعائلتي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) جيرونا.. محاولات مستمرة ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل الدوري - ثنائي هجومي مع فاركو.. ومحمود محمود وعمار على دكة الاتحاد 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر نهائي الكأس - الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. نزول أفشة 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل على حساب بن يوسف.. والسعيد ورمضان يهاجمان الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - الشحات أساسي أمام بيراميدز في نهائي الكأس.. وسافيو على الدكة 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - إيريك جارسيا في الدفاع.. وفاتي أساسي أمام جيرونا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري