بعد لكمة فالفيردي.. باينا: بعض الأكاذيب تؤلم أكثر من اللكمات.. تلقيت التهديدات وأمنيات الموت لعائلتي

نشر أليكس باينا لاعب فياريال بيانًا رسميًا نفى خلاله الاتهامات التي وُجهت إليه من مصادر مقربة من فيدي فالفيردي.

وتعرض باينا للكمة قوية من فالفيردي في موقف سيارات سانتياجو برنابيو بعد مباراة الفريقين مساء السبت.

وجاء بيان باينا كالآتي:

"تعرضت لاعتداء يوم السبت الماضي بواسطة زميل في المهنة بعد نهاية مباراة ريال مدريد.

وبعد الواقعة، خرجت إلى النور بعض التصريحات من الدائرة المحيطة به، وقيل فيها إنني تمنيت الألم لأحد أفراد عائلته، ومن وقتها ذلك لم يُنشِر أي دليل يثبت صحة ذلك.

لقد تم تبرير هذا الاعتداء بشكل مؤسف، لكن هناك أكاذيب تؤلم أكثر من اللكمات. الضرر الذي يلحقه بعائلتي غير مُبرر ولا يمكن التعافي منه. تلقيت تهديدات وشتائم ورسائل خاصة تتمنى الموت لعائلتي.

يوم أمس تقدمت ببلاغ لدى الشرط، وسندع العدالة تأخذ مجراها.

حاليًا، هدفي الوحيد هو التركيز على على عملي ومساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

ماذا حدث

وفاز فياريال على ريال مدريد 3-2 في مباراة مثيرة، لا يتذكر أحد أحداثها بسبب ما وقع في موقف السيارات بعدها بدقائق.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية وشهود العيان أن فالفيردي توجه إلى باينا ووجّه إليه لكمة قوية تركت وجهه متورمًا.

وصرخ فالفيردي أثناء اللكم: "الآن كرر ما قلته في الملعب بشأن ابني مرة أخرى".

وأوضحت صحيفة "ماركا" نقلًا عن مصدر مقرب من فالفيردي أن بداية الأزمة ترجع إلى مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا بشهر يناير الماضي.

وذكر المصدر أن باينا تدخّل بقوة على فالفيردي يومها ثم قال له: "ابك الآن، فابن لن يُولد".

حدث ذلك تزامنًا مع الأزمة الصحية لـ مينا بونينو شريكة فالفيردي التي كانت مهددة بفقدان حملها، بل ذكرت بعد التقارير أنها فقدت الجنين بالفعل.

لكن بعد عدة أسابيع أعلنت بونينو أن الفترة الصعبة مرت وأن الجنين بخير، ليكون الشريكان في انتظار طفل آخر بعد بينيسيو.

وقرر نادي فياريال عدم التقدم ببلاغ ضد ريال مدريد، لكنه سيدعم لاعبه في قراره.