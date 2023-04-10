تشكيل الدوري - ثنائي هجومي مع فاركو.. ومحمود محمود وعمار على دكة الاتحاد

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ فاركو عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويظهر شكري نجيب وعلي بهيج في خط هجوم فاركو.

في المقابل، أعلن زوران مانولوفيتش عن تشكيل الاتحاد السكندري.

ويقود الأنجولي كريستوفاو مابولولو في الهجوم ويسانده خالد الغندور وأحمد عيد.

فيما يتواجد محمد محمود وعمار حمدي على دكة البدلاء.

تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - رامي صبري - عزمي غوما

الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري - رزقي حمرون

الهجوم: شكري نجيب - علي بهيج

دكة البدلاء: محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - وليد علي - أحمد عوض - سيف تيري - أحمد البحراوي - أحمد فؤاد - أحمد شريف

تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي - محمود علاء - صبري رحيل

الوسط: مورو ساليفو - عبد الغني محمد - إسلام عبد النعيم - خالد الغندور - أحمد عيد

الهجوم: كريستوفاو مابولولو

دكة البدلاء: عمرو خليل - عبد الله نصيب - محمد محمود - محمود عبد العزيز - ناصر ناصر - عمار حمدي - إبراهيم حسن - أوستن أموتو - مصطفى إبراهيم