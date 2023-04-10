تشكيل برشلونة - إيريك جارسيا في الدفاع.. وفاتي أساسي أمام جيرونا

أعلن تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة لمواجهة جيرونا في ختام الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني والتي تقام على ملعب كامب نو.

ويظهر إيريك جارسيا في عمق الدفاع بجوار رونالد أراوخو، فيما يلعب أنسو فاتي في خط الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء 5 أسماء من الفريق الرديف بخلاف حارسي المرمى.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الذي خاض مباراة أكثر.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز برشلونة بهدف وحيد سجله بيدري.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو - جافي

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

دكة البدلاء: إنياكي بينيا - أرناو تيناس - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - بابلو توري - مارك كاسادو - أليش جاريدو - فيران توريس - إستانيس بيدرولا - آنخل ألاركون