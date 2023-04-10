تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل على حساب بن يوسف.. والسعيد ورمضان يهاجمان الأهلي

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو تشكيل فريقه بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي.

ويبدأ إبراهيم عادل كمهاجم وهمي في وجود دودو الجباس وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف على دكة البدلاء.

ويغيب الثلاثي مصطفى فتحي وعلي جبر وشريف إكرامي عن القائمة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

الهجوم: إبراهيم عادل

دكة البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود عبد العاطي - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

حكام المباراة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز إلى أمين عمر.

ويتولى طاقم تحكيم مصري بالكامل إدارة النهائي الذي يقام مساء غدٍ الإثنين.

ويعاون أمين عمر كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، ومحمد عادل كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو، يظهر أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بطلب من فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري يبلغ 50 ألف مشجع.

سجِل متوازن

أمين عمر (37 عامًا) أدار مباراتين للأهلي في الدوري هذا الموسم، فاز في الأولى برباعية أمام الداخلية، وتعادل في الثانية أمام فيوتشر.

كما أدار مباراتين في الدوري لـ بيراميدز، تعادل في الأولى أمام إنبي 1-1، وفاز في الثانية على فاركو بثلاثية.

وأدار عمر 19 مباراة إجمالا للأهلي، فاز فيها فريق القلعة الحمراء في 11 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين.

فيما أدار 12 مباراة لـ بيراميدز، فاز في 5 منها، وتعادل 6 مرات، وخسر مرة وحيدة.