تشكيل الأهلي - الشحات أساسي أمام بيراميدز في نهائي الكأس.. وسافيو على الدكة

أعلن السويسري مارسيل كولر تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر إقامته على استاد القاهرة.

وعاد محمد الشناوي للتواجد مع الفريق بعد غيابه عن مواجهة غزل المحلة الأخيرة في الدوري.

ويغيب أحمد عبد القادر بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، بجانب استمرار غياب طاهر محمد طاهر.

وعاد برونو سافيو للتواجد في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ 7 مارس الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - عمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

دكة البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمد شريف - أليو ديانج - خالد عبد الفتاح - محمد أفشة - أحمد قندوسي - شادي حسين - برونو سافيو

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

حكام المباراة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز إلى أمين عمر.

ويتولى طاقم تحكيم مصري بالكامل إدارة النهائي الذي يقام مساء غدٍ الإثنين.

ويعاون أمين عمر كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، ومحمد عادل كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو، يظهر أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بطلب من فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري يبلغ 50 ألف مشجع.

سجِل متوازن

أمين عمر (37 عامًا) أدار مباراتين للأهلي في الدوري هذا الموسم، فاز في الأولى برباعية أمام الداخلية، وتعادل في الثانية أمام فيوتشر.

كما أدار مباراتين في الدوري لـ بيراميدز، تعادل في الأولى أمام إنبي 1-1، وفاز في الثانية على فاركو بثلاثية.

وأدار عمر 19 مباراة إجمالا للأهلي، فاز فيها فريق القلعة الحمراء في 11 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر مرتين.

فيما أدار 12 مباراة لـ بيراميدز، فاز في 5 منها، وتعادل 6 مرات، وخسر مرة وحيدة.