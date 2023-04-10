المنقذ يحسم صراع الـ100 نقطة.. فوستر يتصدى لضربة جزاء في الدقيقة 97 مع ريكسهام

بعد أقل من شهر على عودته من الاعتزال، ظهر الحارس الإنجليزي المخضرم بن فوستر في دور البطل لينقذ فريقه ريكسهام.

وتصدى فوستر لضربة جزاء في الدقيقة 97 من مباراة فريقه ريكسهام أمام نوتس كاونتي ضمن مباريات الجولة 43 من دوري الـ"National League" المعادل لدوري الدرجة الخامسة، ليفوز ريكسهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد ريكسهام للنقطة 103 من 42 مباراة، مقابل 100 نقطة من 43 مباراة لنوتس كاونتي.

وأعلن نادي ريكسهام الويلزي في 23 مارس الماضي عن التعاقد مع بن فوستر.

وينافس ريكسهام في دوري القسم الخامس الإنجليزي، وهو مملوك للممثل الأمريكي الشهير ريان رينولدز المعروف ببطولته لـ "ديدبول" بين أفلام أخرى عديدة.

ويعتبر ريكسهام أقدم نادٍ ويلزي على الإطلاق، وثالث أقدم نادي كرة قدم في العالم، إذ تأسس عام 1864.

وسبق لـ فوستر اللعب في صفوف ريكسهام لفترة قصيرة عام 2005 معارًا من ستوك سيتي، وقاده للتتويج بكأس رابطة أندية القسمين الثالث والرابع.

وارتبط اسم فوستر بالانضمام إلى توتنام هوتسبير بعد تعرض هوجو لوريس لإصابة طويلة لكن رابطة الدوري الإنجليزي لم تمنح توتنام الاستثناء اللازم لقيد فوستر خارج فترة الانتقالات، مما أوقف الصفقة.

ويمتلك فوستر 8 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، وتواجد في قائمة كأس العالم 2014 وشارك في مباراة كوستاريكا وحافظ على نظافة شباكه.

وسبق لـ فوستر اللعب في صفوف أندية ستوك سيتي، وبريستول سيتي، ومانشستر يونايتد، وواتفورد، وبيرمنجهام سيتي، ووست بروميتش ألبيون ،ثم واتفورد من جديد.

وكشف نادي ريكسهام الإنجليزي وقتها عن أسباب التعاقد مع بن فوستر.

وقال كولين هينريس المسؤول الإعلامي لنادي ريكسهام الإنجليزي في تصريحات لـFilGoal.com: "اخترنا التعاقد مع بن فوستر بعد إصابة حارسنا الأساسي روب لينتون يوم السبت ضد فريق بروملي".

وأضاف "لا تنطبق قوانين سوق الانتقالات على أندية كرة القدم التي تلعب في الدوري الوطني (المستوى الخامس لكرة القدم الإنجليزية) وما دونه. بدلاً من ذلك، يمكننا شراء اللاعبين حتى نهاية يوم الخميس 23 مارس، لذلك كان يوم أمس هو يوم الموعد النهائي للانتقال".

كولين استمر "هل سيستمر اللاعب في البودكاست الخاص به على الإنترنت خلال فترة تعاقده مع نادي ريكسهام؟ ستستمر التزامات بن فوستر الإعلامية الخارجية خلال فترة وجوده مع نادي ريكسهام".

وواصل "لن يكون هناك تقديم للجماهير ولا يوجد مؤتمر صحفي مخطط له في هذه المرحلة".