الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع حرس الحدود.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

يوسف أسامة يحتفل بهدفه مع الزمالك أمام حرس الحدود

يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وقاز الزمالك في آخر مبارياته في الدوري على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمود حمدي الونش.

وخسر حرس الحدود آخر مبارياته أمام المصري بهدف دون مقابل.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ18 والأخير في الدوري برصيد 16 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 13 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والربع مساء.

وتلعب المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويعلق على اللقاء أمير محروس.

يذكر أن مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل، بثنائية أحمد مصطفى زيزو وهدف من محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أسامة نبيه.

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري موعد مباراة الزمالك
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