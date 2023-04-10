مران الزمالك - محاضرة من عبد الهادي.. وعودة شبانة

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

مران الزمالك

عاد محمود شبانة مدافع الزمالك لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له بسبب معاناته من إصابة بكدمة في الركبة، مما تسبب في غيابه عن فريقه في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي الاخيرة والتي فاز فيها الأبيض بهدف محمود حمدي الونش.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي.

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وأدت هذه المجموعة تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم لعلاج الإجهاد العضلي، ثم خاضت تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب، ضمن البرنامج المخصص لهم من قبل علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وفي نفس الوقت، خاضت مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة البنك الأهلي بالأمس تدريبات تأهيلية قوية لمدة من 25 دقيقة تقريبا، تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد، تم خلالها التركيز على أمور بدنية عديدة في إطار تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على عقد جلسة مع علاء رجب مخطط الأحمال، تم خلالها الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية وسير البرامج الموضوعة لهم لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وألقى مدحت عبد الهادي محاضرة فنية على مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي.

وحرص عبد الهادي على منح اللاعبين تعليمات فنية عديدة، وشرح لهم العديد من المواقف الخططية من أجل تنفيذها في التدريبات لتطبيقها خلال المباريات المقبلة .

وعقب ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة خططية خاصة في جزء صغير من الملعب، اعقبها خوض تقسيمة فنية قوية لتطبيق بعض الجوانب الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

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