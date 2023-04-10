بمهاجم شاب وحيد.. توخيل يعلن قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة مانشستر سيتي

قبل يومين على مواجهة ريال مدريد.. تياجو سيلفا يعود لتدريبات تشيلسي

مؤتمر جوارديولا: لن نتوقف عن محاولة الفوز بالأبطال .. ولم نعان في التسجيل قبل هالاند

بايرن يفقد مهاجمه في مواجهة مانشستر سيتي

على طريقة أوساسونا.. أنشيلوتي يخبر مالديني أن نهائي الأبطال بين ميلان وريال مدريد

دي ليخت: كل شيء ممكن أمام سيتي في هذه الحالة

أوسيمين يسابق الزمن للحاق بلقاء ميلان.. وتضارب حول موقفه

سباليتي: أوسيمين قد يلحق بمباراة ميلان

رئيس نابولي ينتقد اعتراض الجماهير على أسعار تذاكر لقاء ميلان في دوري الأبطال