بمهاجم شاب وحيد.. توخيل يعلن قائمة بايرن ميونيخ لمواجهة مانشستر سيتي
الإثنين، 10 أبريل 2023 - 16:17
كتب : FilGoal
أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة غياب المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج بسبب إصابة في الركبة، بجانب الغيابات الطويلة للثنائي مانويل نوير ولوكاس هيرنانديز.
وجاءت قائمة بايرن ميونيخ كالتالي:
حراسة المرمى: يان سومر - زفن أولريخ - جوهانس شينك
خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - جواو كانسيلو - ألفونسو ديفيز - دالي بليند - بينجامين بافارد - بونا سار - نصير مزراوي - جوسيب ستانيشيتش
خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جوريتسكا - ريان جرافينبيرش - كينجسلي كومان - سيرج جنابري - ليروي ساني - جمال موسيالا
خط الهجوم: ساديو ماني - توماس مولر - ماتياس تيل
المواجهة هي السابعة بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق لكل فريق الفوز في ثلاث مباريات سابقة.