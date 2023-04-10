حوار - روديجير يتحدث عن صيام رمضان.. وأجواء سانتياجو برنابيو المذهلة

أجرى أنطونيو روديجير حوارا مطولا مع صحيفة ماركا الإسبانية تحدث خلاله عن صيام شهر رمضان أثناء لعب كرة القدم والاختلاف في ريال مدريد عن الملاعب الأخرى.

وانضم روديجير لريال مدريد في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وجاء حوار روديجير بالكامل كالتالي

هل يغير رمضان وتيرة لاعب كرة القدم كثيرا؟

ليس بالنسبة لي لأنني معتاد على ذلك وأنا لا آكل أو أشرب وملتزم جدا والعقلية هي أحد الأسلحة الرئيسية التي امتلكها وفي النهاية الالتزام بشهر رمضان ليس مشكلة بالنسبة لي".

هل تحدثت مع أنشيلوتي وبينتوس لتنفيذ بروتوكول خاص؟

"أنا اتحدث مع أخصائي تغذية وهذا هو الأهم لأعرف المقدار الذي احتاج لأكله وشربه ولكن إذا تحدثت إلى بينتوس (المعد البدني لريال مدريد) سيجعلني أركض وسأستمع إلى كلامه لذلك أفضل الحديث مع أخصائي التغذية".

وفقا لصحفي ماركا فإن روديجير قد قطع الحوار من أجل أن يصلي العصر في غرفة مجاورة.

كيف هي الحياة في مدريد؟

"رائعة جدا أنا سعيد في إسبانيا وبالناس والاستضافة وطريقة الحياة وحتى إذا أردت أن تكون وحيدا يمكنك أن تذهب إلى مطعم أو أي مكان وسيحترم الناس خصوصيتك وفي النادي أيضا وزملائي وطاقم العمل كل شيء مثالي".

هل لاحظت مدى حب الناس لك؟

"بالطبع لماذا سيكهرونني؟ أنا شخص إيجابي وهذا حقيقي وأحيانا حتى لو لعبت بشكل جيد فإن الناس سيقدرونك وأنا أقدم كل شيء على أرض الملعب ومن أجل شعار النادي".

ما هو تحليلك لموسم ريال مدريد؟

في الدوري علينا أن نستمر ولكن الأمر ليس بأيدينا ولكن الأمر جيد في باقي البطولات لقد تأهلنا إلى نهائي كأس الملك بعد ريمونتادا رائعة في كامب نو ودوري الأبطال بالطبع هو الهدف الأهم وحاليا نحن في ربع النهائي".

كيف كانت تجربة مباراة كامب نو؟

لقد كانت مباراة عظيمة وجميع اللاعبين كانوا رائعين وجينات ريال مدريد التنافسية تخرج في تلك الأيام، أنا سعيد جدا من أجل كروس لأنه يلعب هنا منذ 10 سنوات ولكن لم يتوج أبدا بالكأس ولنرى إن كنا سنستطيع الفوز في النهائي".

كيف ترى مواجهة تشيلسي؟

"تشيلسي تغير كثيرا ولا أعرف ما اتوقعه والفريق لا يبدوا كتشيلسي الذي اعتدت اللعب له ولكن أتوقع أن يظهروا الجودة لأنهم لاعبين جيدين جدا والمباراة لن تكون سهلة ولكننا ريال مدريد".

هل كنت تفضل منافسة فريق آخر؟

"أنا لا اهتم ولكن كانت لتكون قصة رائعة لو واجهناهم في المباراة النهائية ولكن في الملعب أنا لا أظهر أي مشاعر وأركز فقط على تحقيق الفوز، حاليا نحن في ربع النهائي وأي شيء يمكن أن يحدث وأفضل شيء عندما تكون في ريال مدريد هو معرفة كيفية لعب تلك المباريات".

الموسم الماضي سجلت في سانتياجو برنابيو عليك أن تكرر نفس الأمر في ستامفورد بريدج هذا الموسم

"الأمر منطقي وسأحاول تقديم أفضل ما لدي ولكن ذلك العمل هو دور بنزيمة وفينيسيوس وروديجير وعملي أنا هو الدفاع".

ما الذي يتواجد في ريال مدريد وليس في ناد آخر والذي يجعل الضغوطات في مستوى آخر؟

"هذا شيء نعرفه بالفعل ولكن اليوم الذي أدركته بشكل حقيقي هو عندما خسرنا من برشلونة في السوبر حتى قبلها بقليل ضد فياريال في تلك الأيام بدون مزاح أن الخسارة في ريال مدريد ليست خيارا وما أقوله هو أنك في معظم الوقت أن تفوز وفي بعض الأحيان تتعلم".

"لا أريد أن أتواجد في مكان كارلو أنشيلوتي ولكن ما يفعله هذا الرجل يعد خارقا لا يمكنني سوى أن أظهر الاحترام له هو الأفضل، لقد جاء من جيل مختلف تماما عنا ولا يزال يدرب وينجح وسيكون من المبهر أن نكرر ما حدث في الموسم الماضي بدوري الأبطال".

ما هي أجواء دوري أبطال أوروبا في سانتياجو برنابيو؟

"مختلفة تماما، لم اعتاد عليها بعد ولكنها مذهلة وفي نفس الوقت طبيعية بالنسبة لزملائي ومثل أي يوم في المكتب والجماهير يسافرون أيضا خلفنا خارج الملعب مثل في أنفيلد لم نتوقف عن الاستماع لهم وفي العام الماضي عندما لعبت مع تشيلسي أدركت كم أن هذا الملعب مخيف".

"قبل أن مباراة ليفربول كنت أعرف ريال مدريد بالفعل بالعودة في دوري الأبطال الأمر مجنون والأكثر جنونا كان تقدمهم 2-0 وكان بإمكانك أن ترى الخوف على وجوههم وهذا ليس طبيعي بالنسبة لهم ثم تعادلنا وكان من الواضح أننا سنحقق الفوز".