تعرف على المباريات المتبقية لـ اتحاد جدة والنصر في صراع الدوري السعودي

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

يدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

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ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة واحدة على الأقل حتى يحيي آماله في الفوز باللقب.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بمبارياتهم الـ7 المتبقية.

علما بأن الشباب والهلال لا يبتعدان كثيرا عن القمة، فالفارق الآن بين الشباب واتحاد جدة يبلغ 9 نقاط، وله مباراة مؤجلة، والفارق بين الهلال والنمور يبلغ 11 نقطة وله مباراة مؤجلة أيضا.

اتحاد جدة أمامه 7 مباريات، بينهم 4 على ملعبه، 3 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 24: الشباب على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 25: النعاون خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 26: أبها على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 27: الهلال خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر أمامه 7 مباريات، بينهم 4 على ملعبه، 3 خارجه.

الجولة 25: الهلال خارج ملعب النصر

الجولة 24: الرائد على ملعب النصر

الجولة 26: الخليج على ملعب النصر

الجولة 27: الطائي خارج ملعب النصر

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

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