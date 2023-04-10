انتهت - ميتيلاند (1)-(0) لينجبي

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتيلاند ضد لينجبي في ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الدنماركي.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ويجلس إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند.

ق81.الحارس ينقذ ركلة الجزاء التي سددها جونيور بورنادو.

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ق79. ركلة جزاء لميتيلاند.

ق72. جوووول أول لميتيلاند عن طريق أرال سيمسير بتسديدة غيرت اتجاهها وخادعت حارس المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

سيطرة من ميتيلاند على مجريات الشوط الأول بدزون فرص خطيرة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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