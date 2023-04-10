بايرن يفقد مهاجمه في مواجهة مانشستر سيتي

لن يشارك الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونيخ في مواجهة مانشستر سيتي ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويحل بايرن ضيفا على سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وذكر بايرن في بيان: "لن يسافر تشوبو موتينج مع الفريق المسافر إلى إنجلترا لملاقاة مانشستر سيتي بسبب الإصابة في الركبة".

لم يلعب تشوبو موتينج مباراة بايرن الأخيرة ضد فرايبورج بسبب هذه الإصابة.

المهاجم البالغ 34 عاما هو أبرز هدافي بايرن هذا الموسم إذ سجل 17 هدفا في 28 مباراة.

واستغل تشوبو موتينج عدم تألق ساديو ماني مع الفريق وغيابه لفترة بسبب الإصابة ليثبت نفسه كمهاجم أساسي في صفوف بايرن.

الشهر الماضي، أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تجديد تعاقد إريك ماكسيم تشوبو موتينج حتى صيف 2024.

اللاعب الكاميروني كان تعاقده ينتهي في الصيف المقبل، لكنه مستمر بقميص البافاري لعام آخر.

انضم تشوبو موتينج في أكتوبر 2020 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ ذلك الحين توج بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر مرتين، ولقب كأس العالم للأندية 2020.