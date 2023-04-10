بحثا عن مقعد قاري.. إمام عاشور يتواجد على مقاعد بدلاء ميتيلاند ضد لينجبي

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند ضد ألبورج

يجلس إمام عاشور على مقاعد بدلاء ميتيلاند ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الدنماركي ضد لينجبي.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ويلعب فريق ميتيلاند في مرحلة (تجنب الهبوط) في الدوري للفرق من السابع إلى الثاني عشر.

ويتأهل الفائز بمرحلة تجنب الهبوط (سابع الدوري) إلى خوض مواجهة مع ثالث الدوري للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

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ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري والأول بمرحلة تجنب الهبوط حتى الآن برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيلكيبورج.

وكان إمام عاشور قد شارك في 299 دقيقة مع ميتيلاند بالدوري الدنماركي خلال خمس مباريات حتى الآن.

وسجل إمام عاشور هدفا في مشاركاته الخمسة بالدوري الدنماركي.

وودّع ميتيلاند منافسات الدوري الأوروبي أمام سبورتنج لشبونة رغم تسجيل إمام عاشور هدف التقدم في مباراة الذهاب بالبرتغال.

إجمالا لعب عاشور 7 مباريات مع ميتيلاند في جميع المسابقات، وسجل هدفين حتى الآن.

المركز السابع في الدوري الدنماركي (الأول في مجموعة الهبوط) يؤهل إلى مباراة فاصلة مع ثالث الدوري للتأهل إلى المرحلة التمهيدية في دوري المؤتمر الأوروبي.

نظام الدوري الدنماركي

يشارك 12 ناديا في الدوري الدنماركي وتقام المرحلة الأولى بمواجهات ذهابا وإيابا.

يتم ترتيب الفرق ويتأهل أول ستة أندية إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما أصحاب المراكز من السابع إلى الثاني عشر للمنافسة على تجنب الهبوط وهي المرحلة التي وصل إليها ميتيلاند.

وبعد تقسيم الفرق تتنافس الستة فرق الأولى بخوض مباريات بنظام الذهاب والإياب تضاف لنقط المرحلة الأولى، ويحسم صاحب المركز الأول لقب الدوري الدنماركي ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما صاحب المركز الثاني يتأهل رسميا إلى دوري المؤتمر، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع أول المنافسة على الهبوط (المركز السابع) ليتأهل الفائز إلى دوري المؤتمرات.

ويهبط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر إلى الدرجة الثانية.

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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