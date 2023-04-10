مدرب النصر: علينا التمسك بحظوظنا في لقب الدوري السعودي.. كل شيء ممكن

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 12:29

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

يرفض رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر الاستسلام في صراع لقب الدوري السعودي أمام اتحاد جدة، وذلك بعد وصول الفارق إلى 3 نقاط.

التعادل مع الفيحاء وجه ضربة قاسية للنصر في صراع الصدارة، حيث بات رصيده 53 نقطة، واتسع الفارق مع النمور إلى 3 نقاط، بدلا من نقطة واحدة.

وقال جارسيا في تصريحات لقنوات SSC: "لست سعيدا، التعادل نتيجة سيئة بالنسبة لنا".

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وأضاف "لقد أتيحت لنا بعض الفرص للتسجيل، لكنها لم تكن بالموثرة، 3 فقط من أصل 18 تسديدة، لذلك أنا لست راضيا عن النتيجة".

وتابع المدرب الفرنسي "ولست راضيا عن أداء اللاعبين أمام الفيحاء، لم نظهر بشكل جيد أمام هذا الفريق القوي".

وواصل "يتبقى لنا 7 مباريات بالدوري هذا الموسم، سنعمل بكل قوة على الفوز بها".

وأتم "نعلم أن الأمور لن تكون سهلة، لقد خسرنا بعض النقاط في صراع اللقب ولكن علينا مواصلة القتال والتمسك بحظوظنا فمن الممكن حدوث أي شيء بالمباريات المتبقية".

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة واحدة على الأقل حتى يحيي آماله في الفوز باللقب.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بمبارياتهم الـ7 المتبقية.

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

النصر الدوري السعودي اتحاد جدة
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