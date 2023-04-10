على طريقة أوساسونا.. أنشيلوتي يخبر مالديني أن نهائي الأبطال بين ميلان وريال مدريد

الإثنين، 10 أبريل 2023 - 12:01

كتب : FilGoal

مالديني - أنشيلوتي‎

واصل كارلو أنشيلوتي توقعاته على نهج توقع مواقعة ريال مدريد لفريق أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشف باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان عن اتصال هاتفي جمعه بأنشيلوتي الذي أخبره أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون بين ريال مدريد وميلان.

وفي فبراير الماضي كان أنشيلوتي قد أخبر جاجوبا أراساتي لاعب أوساسونا عقب المواجهة التي جمعت بينهما في الدوري، أنهما سيتواجهان مجددا في نهائي كأس الملك وهو ما سيحدث بالفعل يوم 6 مايو المقبل.

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وقال مالديني في تصريحات لصحيفة لا ريببوبليكا: "هل تعرف ما هي المشكلة؟ أنشيلوتي المتواجد حاليا في ريال مدريد لديه أيضا قضية معلقة في أسطنبول".

وكان أنشيلوتي مسؤولا عن فريق ميلان بقيادة مالديني في 2005 عندما فرط الروسونيري في التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في أسطنبول وتوج وقتها ليفربول باللقب.

وتستضيف نفس المدينة الأوروبية الحدث مجددا وقد تشهد هذه المرة نهائي بين ميلان وأنشيلوتي الذي يقود ريال مدريد.

وأضاف مالديني "أنشيلوتي اتصل بي عقب القرعة مباشرة وقال لي باولو سوف أراك في أسطنبول".

وتابع "لن يكون الأمر سهلا، لكني أعتقد أن تاريخ النادي يمنحنا الفرصة للإيمان به، حدث ذلك من قبل".

واختتم مالديني تصريحاته "عندما تصل إلى مارس وأبريل وتأتي الأدوار الحاسمة في دوري الأبطال، يمكنك تحويل الموسم إلى شيء لا يصدق ولدينا هذه الفرصة ونريد الاستفادة منها".

ويواجه ميلان فريق نابولي في ربع النهائي، بينما حال التأهل سينتظر الفائز من مواجهة إنتر ضد بنفيكا في نصف النهائي.

أما النصف الآخر من القرعة فيشهد مواجهة بين ريال مدريد ضد تشيلسي، مع انتظار الفائز للمتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ.

وتنطلق غدا الثلاثاء منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا تشيلسي ريال مدريد ميلان نابولي
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